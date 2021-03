Altri due rinforzi in casa Massese. Ecco Malanchi e Thiam

MASSA – In attesa di sciogliere le ultime questioni che ancora bloccano la ripresa del campionato di Eccellenza Toscana, la Massese non rimane con le mani in mano e continua a rinforzarsi. I bianconeri, già forti di una rosa di altissimo valore, puntano dritti alla Serie D e per farlo, quando ripartirà il campionato, potranno contare sulle prestazioni di due nuove quote: Francesco Malanchi, classe 2001, e Ousmane Thiam, classe 2000.

Malanchi è stato il fulcro del centrocampo del Fucecchio, arrivato da ottime stagioni, mancino, è considerato da molti addetti ai lavori come uno degli under più promettenti del panorama toscano. Thiam, trequartista, è stato invece strappato alla concorrenza di squadre del girone A di Serie D, grazie anche al lavoro da intermediario dell’agente Fifa Daniel Picconcelli. Sei anni nel vivaio della Juventus e una parentesi in Lega Pro con la Cavese, prima dell’avventura nella bianca Sardegna con il Lanusei in D, da cui si è svincolato prima di giungere alla corte bianconera.

Scalpitano nei pressi dello stadio “Gianpiero Vitali” per poter finalmente ripartire con quella che è stata concepita come la stagione della rinascita. La squadra è costruita, adesso con altri 2 innesti di spessore, sull’attenti e non aspetta altro che il via per poter iniziare la scalata.