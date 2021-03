Eccellenza, Massese e San Marco vogliono giocare

Alle 12 di quest’oggi era stato posto da parte della LND il limite di invio via PEC da parte delle società toscane di Eccellenza della comunicazione di volontà di ripresa dell’attività sportiva del massimo campionato regionale 2020/21. Stando ai numeri pervenutici al momento sembrano essere ventuno le società che hanno detto si. Adesso la palla passa alla Federazione per mettere in piedi il format piu’ idoneo. Si sta pensando al momento alla proframmazione di tre gironi da sette squadre ciascuno e questo per contenere la distanza delle trasferte. Gare di andata e ritorno e probabilmente con i play-off per la seconda posizione, fino alla quinta classificata. Da chiarire se verrà fatto il triangolare fra le tre prime classificate dei gironi per le due promozione in D, ma pare che si vada verso una classifica di merito federale (le prime due in D, la terza nell’elenco delle seconde classificate per 8 posti ulteriori in D 21/22).

Queste le 21 squadre che avrebbero confermato la partecipazione dall’ex Girone A. Per il calcio apuano ci sono la Massese e la San Marco mentre la Pontremolese ha detto no.

Camaiore, Cascina, Cuoiopelli, Massese, S.Marco Avenza, Tau Altopascio, Zenith Audax, dall’ex Girone B Colligiana, Fratres Perignano, Poggibonsi, Ponsacco, S.Miniato B., Tuttocuoio e dall’ex Girone C Antella, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Pontassieve, Porta Romana, Signa, Terranuova Traiana, Valdarno.

Hanno invece rifiutato : Castelnuovo G., Pontremolese, Prato 2000, River Pieve, Vald.Montecatini, Armando Picchi, Atletico Piombino, Castelfiorentino, Cenaia, Certaldo, Fucecchio, Antella, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Lastrigiana.

Nel pomeriggio la LND Toscana comunicherà a livello nazionale l’esito di questa “consultazione” e tutto andrà discusso poi domani nel corso del Consiglio della LND che si terrà a Roma e al quale parteciperà il presidente Paolo Mangini. Si parlerà di format, di tamponi e di protocollo. E poi di una data per l’inizio che a questo punto non sarà prima di domenica 11 Aprile.