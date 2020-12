Massese, online il podcast con ospite Persiani: «Vediamo la volontà della dirigenza, sappiamo che lo stadio necessita miglioramenti»

A cura di U.S. Massese 1919

Conduce: Nicola Bongiorni

Regia: Nicola Bongiorni

Supervisore: Gianluca Matelli

Media partner: Voce Apuana

Ospite: Francesco Persiani

MASSA – Online l’ottavo episodio di “Bianconero sulla pelle”. Giusto in tempo per alleggerire la pausa tra il classico pranzo di Natale e la nuova cena. Per la sopresa natalizia, la società di Pantera e Gassani ha deciso di portare ai microfoni del podcast il sindaco Francesco Persiani.

Il primo cittadino ha sfruttato l’occasione per rivolgere gli auguri ai tifosi e alla cittadinanza tutta e per mostrare il suo sostegno alla dirigenza bianconera, definita ambiziosa.

Per l’episodio integrale basta cliccare sul video qui sopra o cercare su YouTube “Bianconero sulla pelle”. Online anche su Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcasts e Deezer.

