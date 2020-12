Massese, “Bianconero sulla pelle”: Kouko si presenta nel podcast di domani

MASSA – Il podcast “Bianconero sulla pelle” di U.S. Massese 1919, in collaborazione con La Voce Apuana, è arrivato al settimo episodio. Con il Natale alle porte, a fare gli auguri ai tifosi bianconeri sarà il nuovo alfiere di mister Gassani: Jean de Dieu Kouko. Il numero 9, ex Perignano, è arrivato all’ombra delle Apuane insieme a Prince Igbineweka, per formare una coppia offensiva che invidia tutta la Toscana.

Impossibili perdere la possibilità di conoscere la storia di questo possente centravanti. Alle 15.00 di domani, 20 dicembre, il podcast sarà online su YouTube al canale di Calcio Massa Carrara, così come su tutte le piattaforme di distribuzione podcast quali Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker e Deezer.

Per non lasciare nulla al caso e farvi conoscere Jean, alle 15.00 di lunedì sarà disponibile ascoltare l’episodio anche dalle pagine Facebook di La Voce Apuana e Calcio Massa Carrara.

