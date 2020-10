Massese, i positivi sono già 9

MASSA- Il campionato di Eccellenza Toscana è fermo a seguito prima dell’ordinanza del governatore Eugenio Giani, poi del Dpcm varato nella giornata di ieri, domenica, da Giuseppe Conte, ma la situazione in casa Massese resta ancora molto complicata. Continuano a salire, infatti, i numeri del cluster creatosi all’interno dello spogliatoio bianconero. I positivi al Covid-19 sono, ad oggi, già nove.

Devono ancora arrivare i risultati di tutti i test molecolari a cui la squadra, insieme allo staff tecnico e alla dirigenza, si è sottoposta. Rimane molta attesa, quindi, per cercare di capire i numeri reali di questo sfortunato e pericoloso incubo in cui è piombata la società di via Degli Oliveti.

L’attenzione, già prima dello stop ai campionati, era totalmente rivolta alla salute dei tesserati che ora avranno ancora più tempo per riprendersi e superare questo scoglio.