Massese, due giocatori hanno la febbre: rinviata la sfida col Tau

MASSA- Brutta tegola in casa Massese dopo che due giocatori tesserati hanno hanno mostrato delle linee di febbre. Subito allertate le autorità sanitarie locali che hanno prontamente proceduto a porre la rosa e lo staff in isolamento fiduciario fino a quando non arriveranno i risultati dei tamponi.

Tamponi che dovrebbero essere eseguiti tra le giornate di domani e lunedì. Chiaramente, non sarà possibile giocare la seconda giornata di campionato prevista proprio domani sul campo del Tau Calcio Altopascio, squadra della provincia lucchese che ha subito ricevuto la comunicazione da parte della Asl.

Il futuro prossimo dipende dall’esito dell’esame molecolare dei due bianconeri. In caso di negatività al Covid-19, la Massese potrà tornare ad allenarsi uscendo dall’isolamento, con la partita contro il Tau che probabilmente verrebbe recuperata il 28 ottobre. In caso di positività la situazione si farebbe invece più complicata. Nel caso di questa sfortunata eventualità, rischierebbe di saltare anche la sfida contro la Pontremolese.

La società e tifosi rimangono in ansia in primis per le condizioni di salute dei propri giocatori che altro non possono fare oltre attendere e isolarsi, per proteggere se stessi e gli altri.