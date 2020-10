Massese, presentata ufficialmente la squadra

MASSA- Sotto lo splendente sole che illumina la giornata di oggi 8 ottobre, la U.S. Massese 1919 si è ufficialmente presentata ai suoi tanti tifosi e alle istituzioni comunali. Presso “Villa Cuturi”, alle ore 12.00, la squadra, la dirigenza al completo, insieme a i tanti sponsor che la accompagneranno in questa stagione, hanno dato il primo saluto ufficiale, mediati da Umberto Meruzzi, al sindaco Francesco Persiani e agli assessori Balloni e Guidi.

Una bella giornata all’insegna dei colori bianconeri vestiti elegantemente dai giocatori firmati Ready Sport, sponsor tecnico che si occupa della linea 2020/2021 offerta dal main sponsor Elettromatec, a pochi giorni da un importante esordio in campionato che porterà al “Giampiero Vitali” i biancoazzurri del Valdinievole Montecatini.

Terminata la cerimonia, i presenti hanno concluso la mattinata con un banchetto offerto dal ristorante Oasi.

Di seguito l’organigramma societario e la lista degli sponsor presenti oggi:

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Presidente Onorario: sig.ra Gabriella Vitalia

Presidente: sig. Giovanni Nepori

Vice Presidente: sig. Pier Giuseppe Lattanzi

Direttore Generale: sig. Dario Riccardo Pantera

Consigliere: Dr. Antonino Maccarone

AREA AMMINISTRATIVA

Presidente: sig. Giovanni Nepori

Direttore Generale: sig. Dario Riccardo Pantera

Avvocatura: Dr. Francesco Rondini

Commercialista: Dr. Gianni Benedetti

AREA SPORTIVA-AMMINISTRATIVA-STRUTTURE

Direttore Sportivo: sig. Dario Riccardo Pantera

Segretario: sig. Giovanni Nepori

Responsabile Sicurezza: sig. Nicola Amato

Responsabile Biglietteria: sig. Mario Gineprino

Magazzienere Prima Squadra e Juniores: sig. Giuseppe Ofretti

Responsabile Struttura Stadio: sig. Ciro Bertoldi

Emittente Internet Ufficiale: QUOTIDIANO APUANO

Fotografo Ufficiale: sig. Luigi Tonarelli

AREA TECNICA

Allenatore Prima Squadra: sig. Matteo Gassani

Allenatore in seconda e Juniores: sig. Alessandro Maurelli

Preparatore Portieri: sig. Matteo Della Bartolomea

Collaboratore Tecnico: sig. Nicola Benedetti

Massaggiatore: sig. Guido Zeni

Accompagnatore Ufficiale Prima Squadra: sig. Pier Giuseppe Lattanzi

Accompagnatore Ufficiale Juniores: Dr. Antonino Maccarone e sig. Franco Bonati

ROSA PRIMA SQUADRA

Portieri

1) BARSOTTINI Marco 1997

2) CECCARELLI Tommaso 2002

3) PENNACCHI Mattia 2002

Difensori

4) ZAMBARDA Matteo 1993

5) RUDI Mariano 1990

6) PRETE Alberto 1999

7) DELLA PINA Filippo 2002

8) ILLARIO Pier Luigi 1996

9) MANFREDI Luca 2001

Centrocampisti

10) MARCON Matteo

11) LUCACCINI Riccardo

12) MAZROUI Reda 2000

13) MAZZUCCHELLI Davide 1997

14) BENNATI Tommaso 2001

15) PAPI Yuri 1993

Attaccanti

16) DONATI Marco

17) KOUKO Bahi Jean De Di 1991

18) IGBINEWEKA Osamudiamen 1997

19) CENTONZE Mattia 2002

20) MANFREDI Filippo 2002

21) PASQUE’ Filippo 2002

“L’Unione Sportiva Massese 1919 SSDRL intende ringraziare pubblicamente le seguenti aziende che hanno deciso di sostenerla in questa stagione agonistica:

