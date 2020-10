Massese-San Marco a porte chiuse ma in diretta su YouTube

MASSA- Lo scontro decisivo per definire il passaggio del turno di Coppa Italia di Eccellenza Toscana tra Massese e San Marco Avenza si giocherà a porte chiuse. È arrivato oggi il comunicato della società bianconera in merito alla partita di domenica 4 in cui vengono spiegati i motivi di tale decisione.

Secondo le norme della Regione Toscana negli impianti possono entrare persone fino al 25% della capienza totale. In questo momento il “Giampiero Vitali” può ospitare un massimo di 500 persone, 440 in tribuna e 60 in curva. Con le attuali disposizioni anti-contagio dunque il numero si sarebbe ridotto a soltanto 16 unità nel settore dedicato ad Alesandro Balloni. Proprio per questo e per il poco tempo a disposizione per organizzare l’evento, la società di Pantera ha deciso di posticipare l’apertura delle porte di qualche settimana.

Niente problema per i tifosi, però. Infatti per chi vorrà sarà possibile seguire il match in diretta sul canale YouTube di Quotidiano Apuano.