Pontremolese-Massese si giocherà a porte chiuse

PONTREMOLI- Adesso è ufficiale, la prima giornata del triangolare valido per il primo turno di Coppa Toscana tra Pontremolese e Massese si giocherà a porte chiuse. La gara era inizialmente prevista per domenica 20 settembre, ma la concomitanza con le elezioni non ha permesso alle forze dell’ordine di garantire un servizio adeguato all’evento, costringendo la questura a rinviare la partita alle 16.00 di martedì 21 settembre.

Dopo l’ufficialità della data, era rimasto un grosso punto interrogativo sulle modalità d’ingresso del pubblico. Ma, nonostante gli ultimi sviluppi, si è preferito optare per la chiusura totale dei cancelli. I tifosi, quindi, dovranno attendere ancora prima di poter tornare sui gradoni degli stadi.

Nel frattempo, oltre ai tifosi, a casa ci saranno degli spettatori più che interessati: la San Marco Avenza, terza squadra del mini girone di Coppa, a riposo in questo turno.