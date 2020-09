Massese in lutto, morto l’ex presidente Rinaldi

MASSA- Nella giornata di venerdì si è spento l’ex presidente della Massese Flavio Rinaldi (in foto seduto con Colombo e Menconi al Palazzetto di Massa). Un colpo al cuore per tutti i tifosi bianconeri che lo scorso 6 settembre lo avevano visto partecipare alla celebrazione per i 50 anni dalla Serie B, in qualità di vice presidente di quella squadra.

Rinaldi fu appunto il vice presidente della gestione Vieri Rosati, prima di prenderne il posto nel 1977 e guidare la Massese per una sola sfortunata stagione che l’ha vista retrocedere in C2.

I funerali si sono svolti ieri mattina, 19 settembre, presso la chiesa di Via Pisa, a Marina di Massa.

Foto: Luigi Tonarelli