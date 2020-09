Pontremolese-Massese, la gara di Coppa rinviata

PONTREMOLI- Niente esordio stagionale per Massese e Pontremolese. A pochi giorni dall’atteso derby valevole per la prima giornata di Coppa Toscana, è arrivata la comunicazione: la gara verrà rinviata per questioni d’ordine pubblico.

La partita, prevista per domenica 20 settembre, non si disputerà a causa delle elezioni. Il voto per le elezioni regionali e per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari non permette alla questura di garantire i mezzi adeguati di solito utilizzati per mantenere l’ordine all’interno degli impianti.

Nessun esordio ufficiale, per ora, quindi. Per recuperare la gara, secondo le ultime indiscrezioni, si dovrà attendere il 22 o 23 settembre, cioè martedi o mercoledi prossimo. Ma la data, così come l’orario, è ancora da stabilire.