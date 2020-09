La Massese vince anche l’ultimo test

Nell’ultima amichevole di questa preparazione estiva i bianconeri del “diavolo” Gassani non hanno avuto problemi contro i cugini della Berretti della Carrarese, allenati dall ex calciatore Daniele Ficagna: netto 5-0 che non ammette repliche con i bianconeri che suonano lo spartito dall’inizio alla fine con qualità e ottime trame di gioco.

4-2-3-1 iniziale per i bianconeri con i “canterani” Manfredi Luca e Filippo nell’undici iniziale e con Kouko terminale offensivo al rientro da una settimana di stop per fastidi al motore. Proprio l’ex Perignano sigla una tripletta nel primo tempo, finalizzando alla perfezioni gli assist del “pendolino” Battistoni e del “mago” Papi. Nel mezzo ancora un palo di Kouko e altre occasioni con lo stesso Kouko, Filippo Manfredi, Centonze e Papi che hanno messo in risalto le qualità del portiere ospite, autore di ottime parate. Unica nota stonata del primo tempo l’uscita dopo 15′ di Lucaccini per un risentimento al gluteo che ha indotto lo staff medico a preservarlo a scopo precauzionale.

Nel secondo tempo spazio a tutti gli effettivi della rosa con i giovani Bennati, Della Pina, Pasque che hanno dato ottime risposte, come il carrarmato Donati che ha siglato due reti, la seconda delle quali in splendida esibizione acrobatica.

MASSESE (4-2-3-1): Barsottini: Luca Manfredi Luca (Della Pina ), Rudi, Zambarda, Battistoni, Lucaccini (Illario), Marcon, Centonze (Pasque), Papi (Mazroui), Filippo Manfredi (Bennati ), Kouko (Donati).