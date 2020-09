Coronavirus, saltata amichevole Massese-Cuoiopelli

MASSA – Arrivati alle porte della stagione 2020/2021 c’è poco da stare allegri. I contagiati da Coronavirus aumentano giorno per giorno e, anche se fortunatamente in questo periodo il virus sembra meno aggressivo rispetto ai primi mesi dell’anno, l’ansia di un nuovo lockdown tiene tutti in apprensione e induce al massimo della prevenzione.

Nel pomeriggio di martedì 1 settembre allo stadio “Giampiero Vitali” di Massa era in programma l’amichevole tra Massese e Cuoiopelli ma non si giocherà: la società pisana ha appena avvisato che un suo tesserato è risultato positivo al Covid e pertanto su richiesta dell’ASL ha dovuto sospendere l’attività agonistica.

Una giusta decisione che sicuramente farà preoccupare il mondo dei dilettanti, da pochi giorni ripartito dopo il lungo stop.