Massese, Gabriella Vitali presidente onorario

MASSA- Sabato 29 agosto alle ore 11.00 presso lo sala stampa dello stadio da poco intitolato a Gianpiero Vitali, si terrà la conferenza stampa di presentazione della festa per il cinquantesimo anniversario della promozione in Serie B della Massese, prevista per il 6 settembre. Il club Orlando Ricci, i Veterani dello Sport e il comitato della Massese fa 100 anni saranno presenti insieme a dei delegati della attuale società, alcuni ex giocatori e la signora Vitali, per presentare questa sentita ricorrenza che, come ribadito nella conferenza di giugno, si sarebbe dovuta festeggiare in occasione dell’ultima partita in casa della passata stagione.

Prima del sopracitato incontro, e precisamente alle ore 10.00, la U.S Massese 1919 annuncerà un’importante novità: la signora Gabriella Vitali sarà il nuovo presidente onorario dei bianconeri. Un legame indissolubile quello tra la famiglia Vitali e la storia della Massese, ribadita da questa storica decisione della società. La signora realizzerà il sogno del compianto marito che, come raccontato dalla moglie stessa, non ha mai abbandonato il pensiero di diventare un giorno presidente della Massese, dopo averla guidata con amore dal campo e dalla panchina.