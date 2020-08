Massese, iniziata la preparazione

MASSA- Dopo quasi 6 mesi di stop forzato, può finalmente riprendere il lavoro sul campo della U.S. Massese 1919. I bianconeri di mister Gassani si sono ritrovati questa mattina alle 8.45 per dare il via alla preparazione in vista della stagione ’20/’21.

Inizia oggi, 16 agosto, una settimana di doppie sedute mattina/pomeriggio studiate ad hoc dal ‘diavolo’ Gassani per imprimere nella testa dei giocatori le sue idee fin dai primi giorni. Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Matteo Gassani è noto per il fanatismo con cui cura i dettagli della preparazione fisica dei giocatori, sempre pronti durante le partite. Si prospetta un lungo mese per i nuovi arrivati all’ombra delle Apuane.

Nel frattempo, però, non si ferma il mercato. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il direttore Dario Pantera ha annunciato l’ufficialità dell’arrivo dei due 2002 scuola Carrarese: Filippo Della Pina e Mattia Centonze. Due fuoriquota al servizio del mister che coprono gli ultimi tasselli rimasti scoperti dopo gli scoppiettanti acquisti di inizio estate.

La Massese è costruita per il vertice. Adesso non resta che il campo per esprimere gli ultimi giudizi prima di una lunga rincorsa alla vittoria.