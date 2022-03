Bruzzi segna a raffica e la San Marco vola in classifica

AVENZA-Nove punti nelle ultime tre gare. Dopo River Pieve e Camaiore la San Marco fa fuori al Paolo Deste anche il Signa terzo in classifica volando a quota 20 punti ed allontanando in modo sostanziale la zona percolosa della graduatoria. Vittoria per 4-1 in rimonta. Un autentico capolavoro quello messo in atto domenica scorsa alla Covetta da parte dei ragazzi di mister Giuseppe Della Bona capaci di correre dal primo all’ultimo minuti e combattere su ogni pallone al cospetto di un Signa che, dopo il tre a zero rifilato alal Massese una settimana prima, forse prevedeva una gita al mare o poco piu’. Grande protagonista del match l’attaccante Elia Bruzzi (foto) capace di infilare il portiere avversario per ben tre volte e sempre da calcio da fermo con due penalty precisi ed imparabili ed un calcio di punizione da fuori area al novantesimo che si infilava all’incrocio dei pali. Un capolavoro come del resto il gol del momentaneo tre a uno realizzato da Viti con un tiro a girare anch’esso termnato sotto l’incrocio. Hat trick quindi di Bruzzi che, dopo la presenza in serie A col Livorno contro la Lazio nel 2014 ed un trascorso nei dilettanti della zona tosco ligure ha sposato nel mercato invernale il progetto della Covetta ed i risultati stanno arrivando con già ben sei reti realizzate in rossoblu da gennaio a quest’oggi. Adesso per la San Marco una settimana di allenamenti alla Covetta per prepararsi al meglio al prossimo turno ancora in casa al Paolo Deste contro il Castelnuovo Garfagnana. Gara importante per dare la spallata definitiva alla zona pericolosa e proiettarsi verso i playoff che attualmente distano solo due lunghezze. Dopo il match di domenica prossima coi garfagnini all’orizzonte il derby del “Vitali” in casa della Massese superata in classifica proprio nel fine settimana.