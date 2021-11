Pontremolese, Gabriele Sabatini è il nuovo mister

PONTREMOLI – Dopo l’esonero di Gianluca Grassi e una settimana di allenamenti svolti dietro la guida dell’area tecnica, la Pontremolese ha ufficializzato il nuovo nome per la panchina: si tratta di Gabriele Sabatini, ex Fezzanese e Ligorna. A lui spetterà il compito di risollevare la squadra, reduce da quattro ko consecutivi.

Di seguito il comunicato del club.

Gsd Pontremolese 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Gabriele Sabatini quale nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra. Alle sue spalle le esperienze in Serie D alla guida del Ligorna nella stagione 2016/2017 e alla Fezzanese nelle successive tre stagioni, condite dalla vittoria del campionato di Eccellenza.

Al mister va un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura.