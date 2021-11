San Marco e Massese nuovamente di fronte alla Covetta

AVENZA-Dopo il match di Coppa Italia di Eccellenza di un mese e mezzo fa rossoblu e bianconeri di nuovo di fronte ad Avenza per la sesta giornata d’andata del girone A di Eccellenza toscana. Si gioca domani, sabato 6 novembre alle 14.30. Gara che per decisione della Questura si disputerà a porte chiuse dopo gli incidenti di via Campo d’Appio del mese scorso e che viene anticipata al sabato come del resto altre in futuro a causa dell’emergenza arbitri che ha costretto la Federazione a far fare doppi turni a molti fischietti che cosi’ scenderanno in campo sia il sabato che la domenica. Di fronte due squadre dal morale opposto. Da un lato i rossoblu avenzini che attualmente hanno raccolto solo quattro punti in cinque match e che si trovano ai margini della zona pericolosa, dall’altra una Massese reduce dal successo in rimonta di domenica scorsa contro il Camaiore che di fatto ha alzato il morale. Nei precedenti sei match sinora disputati tra le due squadre apuane tra Coppa e campionato, si sono registrate tre vittorie per la San Marco ed altrettanti pareggi. La gara del Paolo Deste di Avenza sarà diretta dal signor Simone Cremonini della sezione Aia di Pisa. Assistenti: Bertelli (Aia Firenze) e Bettazzi (Aia Prato).

