La San Marco Avenza saluta il 2020

La San Marco saluta il 2020 e lo fa con un po’ di rammarico. Quest’ anno terribile per tutti anche sotto il punto di vista sportivo e non solo sociale, era infatti iniziato nel migliore dei modi per i ragazzi di mister Stefano Turi. A gennaio infatti il Leone conquistava a Firenze la Coppa Italia di Eccellenza toscana superando in finale il Badesse per 2-1 grazie alle reti di Pinelli e bomber Fusco. Un successo che proiettava gli avenzini alal ribalta della fase nazionale delal competizione dove, prima dello stop definitivo di marzo, era riuscito a superarre anche gli ottavi di finale eliminando gli emiliani della Virtus Castelfranco (2-1 alla Covetta e 0-0 in trasferta).

Da li in poi ecco arrivare il buio totale con la sospensione non solo della Coppa ma anche del campionato e l’inizio di un periodo davvero triste per tutti . Un po’ di luce si intravedeva poi a settembre con l’inizio della nuova stagione che di fatto vedeva di nuovo il superamento del primo turno della stessa Coppa Italia ai danni di Pontremolese e Massese con pareggio alla Covetta coi lunigianesi e tanto di vittoria al “Giampiero Vitali” .

Successivamente una solo partita di campionato, la prima del torneo persa 4-3 sul campo del Prato 2000 e poi altra definitiva sospensione ufficiale dei vari campionati. Ovviamente tutto fermo a livello di stagione agonistica anche per quanto riguarda la Juniores regionale di mister Gabriele Freediani che aveva iniziato il torneo aggiudicandosi il derby casalingo con l’Atletico Carrara per poi anch’essa dover issare bandiera bianca di fronte all’emergenza sanitaria. La speranza del club di via Covetta come del resto di tutte le società dilettantistiche d’Italia è quella di poter riprendfere la stagione quanto prima magari sin da metà gennaio ma ovviamente è tutto in forse sperando nel miglioramento delle condizioni sanitarie del Paese.