Pontremolese, parte l’assalto alla salvezza

PONTREMOLI- Nel fresco dell’impianto “Leonello Romiti”, in zona Pineta, è ricominciata la stagione per la nostra formazione di Eccellenza. Mister Giuseppe Zuccarelli, coadiuvato da Luca Ferdeghini, Daniele Chiolerio, Gianpiero Steffanini e Gemignano Bertocchi ha a disposizione una rosa ampia e ringiovanita, con Occhipinti e Menichetti unici over trenta. Squadra ritoccata pochissimo, con gli innesti, anzi i ritorni, di Manenti e De Negri e la promozione in prima squadra di giovani promettenti dalla Juniores, fresca promossa nei regionali.

In attesa di conoscere la composizione dei gironi la squadra si prepara all’inizio stagionale in Coppa, previsto per il 20 settembre con avversari da stabilire. L’obiettivo è chiaramente la salvezza, e questa dovrà necessariamente passare da conferme e crescita. Conferme che devono arrivare dai giocatori “perno”, quelli che nella scorsa stagione ci hanno portato a mantenere un livello di classifica sempre consono e mai pericoloso. I fratelli Filippi, Occhipinti, Spagnoli, Cacchioli, Menichetti, Cargioli, e ci mettiamo anche D’Angelo e Posenato, ancora giovanissimi ma già con grande esperienza e valore. A questi si sono aggiunti come detto Manenti e De Negri, che dovranno riappropriarsi presto dei ritmi da Eccellenza. Balestri, Berzolla e Gneri dovranno cercare di ritagliarsi uno spazio. Poi la crescita dei giovani, tanti giovani, i più esperti 2000, Cattani, Lecchini, Gussoni e Buluggiu, i 2001 che devono confermare quello fatto di buono la scorsa stagione, Gabrielli, Crispi e Guido Bertolini ed infine gli “esordienti” 2002 da cui ci aspettiamo un buon impatto con la categoria, Rossi, Rosaia, Micheli, Barontini, Santini e Clementi, senza dimenticare il 2003 Berettieri, di cui si dice un gran bene. Insomma la strada del rinnovamento e del metodo “autoctono” sta continuando, con un settore giovanile che, anche fra le difficoltà di questo momento, lavora per portare sempre più calciatori del vivaio in prima squadra.

fonte; pontremolese1919.it