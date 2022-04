Dilettanti, i tabellini delle partite di domenica 3 aprile

Eccellenza Toscana Girone A

Massese-Tau Calcio Altopascio 1-1

Massese: Barsottini; Benassi; Battistoni; Cartano; Rudi; Zambarda (C); Fall; Lucaccini R.; Franzese; Papi; Turini. A disposizione: Leone; Lucaccini F.; Bonini M.; Bennati; Dell’Amico; Bonati; Bonini L.; Manfredi; Lezza. Allenatore sig. Roberto Franchini.

Tau Calcio Altopascio: Di Biagio; Borgia; Lucchesi; Pratesi; Mancini (C); Carani; Menconi; Antoni; Mengali; Doveri; Benedetti R. A disposizione: Bacci; Pardini; Benedetti G.; Fattorini; Fazzini; Granito; Anzilotti; Quilici. Allenatore sig. Pietro Cristiani.

Arbitro sig. Marco Pascali sezione di Pistoia; 1° assistente sig. Ballotti sezione di Pistoia; 2° assistente sig. Lembo sezione di Val d’Arno.

San Marco Avenza-Lastrigiana 0-0

San Marco Avenza: Cacchioli; De Angeli; Raffo; Cucurnia; Mosti S.; Zuccarelli; Viti; Montecalvo; Bruzzi; Pedrazzi; Mancini. A disposizione: Lombardo; Lazri; Sparaciari; Lovera; Granai; Lorenzoni; Buffa; Tornari; Doretti. Allenatore sig. Giuseppe Della Bona.

Lastrigiana: Fedele; Barzini; Corradi; Lenzini; Calonaci; Biondi; Terzani; Crini; Bianchi; Leoncini; Del Pela N. A disposizione: Giannini T.; Borgioli; Bianchi; Querci; Francini; Alecce (10); Calvetti; Silva Reis. Allenatore sig. Rossano Bartalucci.

Arbitro sig. Federico Cremone sezione di Pisa.

Signa -Pontremolese 0-0

Signa: Daddi L.; Tempestini; Capochiani; Gemignani F.; Mariani; Franzoni; Nencini; Ficarra; Tempesti; Alesso; Munno. A disposizione: Sannino; Gemignani M.; Dodaro; Dallai; Giuliani; Coppola A.; Rosi. Allenatore sig. Enrico Cristiani.

Pontremolese: Santini; Manenti; Miceli; Scaldarella; Filippi A.; Menichetti; Gabrielli; Sbarra; Tonazzini; Cargioli; Zucconi. A disposizione: Cibei; Tavaroni; Rosaia; Micheli L.; Carlini; D’Angelo D.; Musetti; Fortunati; Saia. Allenatore sig. Gabriele Sabatini.

Arbitro sig. Luca Barone sezione di Pisa.

Promozione Toscana Girone A

Amici Miei-Virtus Marina di Massa 1-0 (p.t. 0-0)

Amici Miei: Bacci; Campionini; Acoraro; Poggiani; Carlesi; Marini; Cecchi; Moncini; Forcieri; Massaro; Tasselli. A disposizione: Baldi; Tiberio; Calamai; Hoxha; Gaggioli; Pugliese; Sapio; Bartolozzi; Marino. Allenatore sig. Mirko Matteoni.

Virtus Marina di Massa: Barbieri; Imperatrice; Andreazzoli; Bertelloni; Praticò; Ibba; Della Tommasina; Magnani; Ceccarelli; Turini; Nardini. A disposizione: Gozzani; Veschi; Diouf; Cissè; Pisani; Evani; Airaghi; Tonarelli.

Arbitro signora Fioravanti Margherita; 1° assistente sig. Materozzi Emanuele; 2° assistente sig. Picinotti Giovanni.

Marcatori: 68′ Forcieri (A).

Prima Categoria Girone A

Romagnano – Academy Porcari 3-0

ROMAGNANO: Tognoni, Di Benedetti, Granai (41’st Perinelli), Dell’Amico (1’st Domenici), Vaira, Manzo, Canesi, Cucurnia, Del Sarto, Costa, Vatteroni (45’st Catola). A disp.: Borzoni, Monaco, Nardini, Solarino, Zerbetto, Brio. All.: Bertolini

ACADEMY PORCARI: Cintolesi N., Buono, Degl’Innocenti, Petretti (1’st Della Maggiora), Campigli, Bisanti, Ricci (39’st Di Bello), Scaffai (22’st Picchi), Cortesi A. (7’st Menchini), Ghafouri (35’pt Amidei D.), Cortesi G. A disp.: Rossi, Vitelli, Paganelli, Picchi, Della Maggiora, Di Bello, Menchini, Amidei. All.: Bendinelli

ARBITRO: Noto di Pisa

NOTE: Ammoniti Buono, Scaffai, Amidei D.

RETI: 5’pt Vatteroni, 22’st Costa, 37’st Cucurnia

Atletico Lucca – Don Bosco Fossone 3-1

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Pagnini, Romani (15’st Gatto), Tabarrani, Graziotti, Betti, Sarti (28’st Bartoli), Ferretti (30’st Biagini), Andreini (21’st Lazzari), Niccolai, Bortone (21’st Casini). A disp.: Discini, Amodio, Giuliani. All.: Cirillo (ff)

DON BOSCO FOSSONE: Agnesini, Ferri, Micheli, Bogazzi (20’st Musto), mancinelli, Provenzanop, Donati, Bernuzzi, Prenci (5’st Colesnicov), Dell’Amico (33’st Frediani), Diousse (35’pt Giromini). A disp.: Poli. All.: Barsotti

ARBITRO: Macchini di Pistoia

RETI: 7’pt Andreini, 12’pt Niccolai, 5’st Provenzano, 20’st Sarti

NOTE: Ammoniti Betti, Agnesini, Micheli, Provenzano.

Pietrasanta-Serricciolo 4-1 (p.t. 1-1)

Pietrasanta: Bedei; Szabo; Benedetti; Bondielli; Ceragioli S.; Raffaeta; Ambrosi; Tosi; Bertuccelli; Maggiore; Bonfigli. A disposizione: Ceragioli G.; Laucci; Fortini; De Wit; Cerri; Pinelli; Mancini; Russo. Allenatore sig. Massimiliano Bucci.

Serricciolo: Landi; Bertolini; Casciari; Malatesta; Francini; Barabino; Scarpa; Tonelli; Conedera; Pangi; Tavoni. A disposizione: Gabrielli; Angelotti; Forfori; Gilli; Mazzone; Ruffini; Vegnuti. Allenatore sig. Paolo Bertacchini.

Arbitro sig. Luca Iglio sezione di Pistoia.

Marcatori: 30′ Ambrosi (P); 35′ Tavoni (S); 46′ Maggiore (P); 70′ Maggiore (P); 90′ Mancini (P).

Atletico Lucca-Don Bosco Fossone 3-1

Arbitro sig. Matteo Macchini sezione di Pistoia.

Seconda Categoria Girone A

Atletico Carrara-Ricortola 1-0 (p.t. 0-0)

Atletico Carrara: Menconi; Magazzu; Ravenna; Guidi; Barsotti; Barbieri S.; Barbieri E.; Antoniotti; Latif; Venturini; Biselli. A disposizione: Pelissero; Bartoli; Franchini; Orlandi; Bianchini; Greco; Ricci. Allenatore sig. Michele Dati.

Ricortola: Murgese; Veralli V.; Vanni; Angeloni; Gallone; Veralli A.; Stocchi; Michelucci; Sacchetti; Conti; Giusti. A disposizione: Cola Antonini; Brizzi; Pezzetti; Bello Cova; Spallanzani; Meloni; Bertelloni; Cima.

Arbitro sig. Luca Lorenzi sezione di Viareggio.

Marcatori: 33′ s.t. Barbieri.

Atletico Podenzana-Massarosa 2-2 (p.t. 2-0)

ATLETICO PODENZANA: Santini, Bertipagani, Gerali, Guadagnucci, Pantera, Bonini, Pieri, Fedoryshyn, Gonzalon, Biagini, Tamagna. A disop.: Saluzzo. All.: Albareni

MASSAROSA: Bernini, Greco, Batori, Conforti, Scotece, Del Dianda (25’pt Farnocchia), Cipollini (20’st Giannecchini), Galli, Ciocia (45’st Larini), Barsotti, Ezzaki (30’st Panconi). A disp.: Lunardini,Guccione. All:: Gori

RETI: 15’st Barsotti, 25’st Galli per il Massarosa, Bertipagani e Gonzalon per l’Atletico Podenzana

Monzone-Lido di Camaiore 1-0

Monzone: Vegnuti; Borghetti; Marchiò; Battaglia; Ciuffani; Mastorci; Bonini; Arcangeli; Sabatini; Gianardi; Moiè. A disposizione: Montone; Biagini; Novani; Mastorci; Arcangeli; Ottolini; Ginocchi. Allenatore sig. Rossano Brizzi.

Lido di Camaiore: Pieraccini; Chiarini; Pardini Alessio; Bertuccelli; Del Mancino; Biagini; Giganti; Pacini; Pardini Alessio; Sereni. A disposizione: Paoli; Filippeddu; Vizzoni. Allenatore sig. Francesco Orsetti.

Arbitro sig. Costantino Cravini sezione di Livorno.

Rete: Gianardi

Mulazzo – Fortis Camaiore 2-0

MULAZZO: Leri, Belli. Bergamaschi, Bernieri F., Dell’Amico, Cham, Belforti (35’st Luccini), Rossi, Castellotti E. (30’st Gneri), Ragonesi (44’st Castellotti A.), Santini (33’st Bernieri R.). A disp.: Pecorelli, Del Rio, Tamgna, Gussoni, Baldassini. All.: Strata

FORTIS CAMAIORE: Mosti, Giannecchini, Dati, Nigi (14’st Maguina), Lari (24’st Benedetti), Vanni (1’st Dini), Paoli (24’st Cinquini), Mariani, Dal Lago (37’st Pellegrini), Luisotti, Mallegni. A disp.: Pardini, Tesi, Del Prete, Giordani. All.: Palmerini

RETI: 39’st Gneri. 42’st Ragonesi

NOTE: Ammoniti Bernieri F., Balforti, Dati, Mallegni

Viareggio – Cerreto 9-2

VIAREGGIO: Carpita (16’st Santini), Ambrogi, Benedetti, Belluomini, Cinquini. Baldassarri (40’pt Nelli), Bertini (9’st Ksioua), Scaranna (12’st Cosci), Martinelli (12’st Scardina), Marinai, Chicchiarelli. A disp.: Sapienza, Mei, Mazzone, Minichino. All.: Santini

CERRETO: Rosellino, Cinaroli, Fargnoli, Guidi, Gabrielli, Borghini, Martinez, Buffa, Rebughini, Salini, Vannucci. A disp.: Lanni

ARBITRO: Carnevali di Prato

RETI: 19’pt e 3’st Chicchiarelli, 25’pt Salini, 36’pt Scaranna, 45’pt Marinai Stefano, 7’st Bertini, 11’st Martinelli, 23’st e 40’st Cosci, 27’st Rebughini, 35’st Ksioua

NOTE: Ammoniti Martinelli. Espulso al 15’st Guidi

Filattierese-Fivizzanese 1-3 (p.t. 0-1)

Marcatori: 21′ Serafini (Fivizzanese); 50′ Alberti (Fivizzanese); 70′ (Filattierese); 90′ Alberti (Fivizzanese)

Arbitro sig. Antonio Scalisi sezione di Carrara.

Riposa: Monti.