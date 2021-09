I dilettanti ripartono, i risultati e i tabellini delle gare di Coppa

MASSA-CARRARA – Con i primi turni di Coppa Toscana è ufficialmente ripartita la stagione dei dilettanti. Dopo tutte le difficoltà della passata stagione legate alla pandemia, finalmente anche la Promozione e le categorie hanno potuto calcare i verdi prati dei campi da calcio.

In Promozione, la Virtus Marina di Massa lotta nonostante la doppia inferiorità numerica, prima di cedere alla tripletta di Haoudi e alla vittoria degli ospiti del capezzano. In Seconda Categoria, l’Atletico Carrara stende il Cerreto alla Fossa con una doppietta di Issam Latif e gol di Venturini; la Fivizzanese, a sorpresa e all’ultimo respiro, ha la meglio sul Monzone grazie al gol di Ceragioli, grande protaginista di giornata; l’Atletico Podenza vince facile in casa contro il Monti.

Di seguito i tabellini delle partite odierne:

Promozione:

Virtus Marina di Massa 1-3 Capezzano (p.t. 1-0) (stadio “Raffi” di Romagnano)

Virtus Marina di Massa: Avgul; Andreazzoli; Della Tommasina; Imperatrice; Ibba; Pisani; Magnani; Nardini S.; Turini; Nardini N.; Diouf. A disposizione: Barbieri; Veschi; Baldini; Del Gaudio; Ferrari; Pisani. Allenatore sig. Luca Ravecca.

Capezzano: Ferraiuolo; Da Prato; Papa; Bonelli; Togneri; Maestrelli; Pacini; Domenici; Iardella; Benedetti; Haoudi. A disposizione: Bartelletti; Giunta; Leonardi; Verona; Manfredini; Cotza; Ratti; Picchi; Longobardi. Allenatore sig. Riccardo Coli.

Marcatori: Diouf (V) 25′; Haoudi (C) 65′; Haoudi (C) (Rigore) 83′; Haoudi (C) 95′.

Note: Espulsi Ibba (V) 15′ e Imperatrice (V) al 83′.

Seconda Categoria:

Atletico Carrara 3-0 Cerreto (p.t. 1-0) (alla “Fossa” di Carrara)

Atletico Carrara: Grassi; Petacchi; Magazzu; Martignoni; Lazzari; Barbieri; Antoniotti; Latif Z.; Martinucci; Venturini; Latif I. A disposizione: Menconi; Bascherini; Ravenna; Castelliti; Bianchini; Moruzzi; Bertanelli. Allenatore sig. Michele Dati.

Cerreto: Rebellino; Giuseppini; Gabrielli; Pelagatti; Benetti; Puccetti; Buffa; Youssefi; Soldani; Biagini; Gassani. A disposizione: Tonelli; Scali; Rebughini; Poli. Allenatore sig. Aldo Poggi.

Marcatori: Latif I.; Latif I.; Venturini.

Fivizzanese 1-0 Monzone (Comunale di Fivizzano)

Fivizzanese: Carvajal; Bertoli; Cardellini; Pigoni; Tornaboni; Ceragioli; D’Imporzano; Giovannucci; Alberti; Mencatelli; Bertolini. A disposizione: Micheli; Calvo; Duchi; Gerali; Tarantola; Cardillo. Allenatore sig. Marco Mencatelli.

Monzone: Vegnuti; Grandetti; Marchiò; Ottolini; Ciuffani; Attuoni; Borghetti; Arcangeli; Sabatini; Gianardi; Marchionna. A disposizione: Pierini; Biagini; Bonini; Terenzi; Ginocchi. Allenatore sig. Rossano Brizzi.

Marcatori: Ceragioli (F) 92′.