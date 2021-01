Real Forte-Seravezza, il superderby della Versilia

Grande attesa in ambito versiliese per il superderby di serie D in programma domani pomeriggio (ore 14.30) sul rettangolo di gioco del “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi. Bianconerazzurri di casa da una parte, verdazzurri ospiti dall’altra per un match importante non solo per il campanile ma anche per la classifica che vede il Real Forte Querceta in posizioni piu’ “comode della graduatoria mentre il Seravezza ha l’obbligo di strappare punti per togliersi dalle sabbie mobili della zona pericolosa. Attualmente i bianconerazzurri di Christian Amoroso sono qualche passo avanti ai “cugini” seravezzini avendo conquistato 15 punti rispetto ai 7 dei verdazzurri di Walter Vangioni (anche se va considerato che il Real ha disputato una partita in più). Purtroppo, per l’emergenza sanitaria il derby della Versilia andrà in scena a porte chiuse con la possibilità della diretta streaming sui canali Facebook delle due società.

(foto FB Seravezza Pozzi)