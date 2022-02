Di Natale: «Partita utile a capire il nostro livello di crescita»

CARRARA – La Carrarese, questa sera alle ore 21, scenderà in campo allo stadio Adriatico di Pescara per affrontare i bianco-azzurri padroni di casa. La partita, si ricorda, è il recupero della 21° giornata (2° di ritorno) del campionato di serie C girone B. Infatti il match era in programma nel secondo week end di Gennaio (8-9) ma la Lega decise di rinviare l’intera giornata per i troppi casi Covid-19 che in quei giorni emergevano nelle varie squadre. Entrambe le compagini arrivano al recupero dopo aver giocato in trasferta: gli uomini di Di Natale hanno pareggiato (0-0) contro la Fermana mentre i ragazzi di Auteri hanno avuto la meglio sulla Viterbese (1-3). La squadra toscana staziona in zona play off (10° posto) con 28 punti e quella abruzzese occupa il 4° posto a quota 38 punti.

Riportiamo le dichiarazioni dell’allenatore Antonio Di Natale in vista dell’incontro di questa sera.

Mister Antonio Di Natale: “È la terza trasferta negli ultimi dieci giorni, dopo aver giocato solo tre giorni fa a Fermo una gara di grande stress fisico e nervoso. Non possiamo dire che il calendario, complice il recupero, sia stato clemente mettendoci di fronte una partita più difficile dell’altra. A Pescara, neanche a dirlo, ci aspetta una gara dal coefficiente di difficoltà elevato contro una delle squadre più importanti per profondità e qualità della rosa del girone e che viene da una serie di risultati positivi che testimoniano la crescita esponenziale del rendimento dei singoli e del collettivo. Inoltre, gli abruzzesi hanno un certo impianto di gioco ed un’ organizzazione di livello che sono improntate a cercare di controllare il gioco attraverso un giro palla avvolgente. Il marchio di fabbrica è sempre il 3-4-3 con singoli che possono decidere la gara con un semplice movimento, una “palla” messa con la forza e velocità giusta, senza dimenticare che più di un calciatore vanta nel proprio fondamentali tecnici propri di chi ha sicurezza nei propri mezzi. Il rischio di andare fuori giri di motore è alto se non saremo i soliti delle ultime nove gare, ma all’attenzione tattica deve essere accompagnata una certa intelligenza per sapersi infilare in quegli spazi che potranno aprirsi. È scontato che dovremo essere bravi a stare stretti tra i reparti, a ragionare in funzione uno dell’altro con particolare riguardo alle palle “sporche”, a quelle seconde palle che se sapremo fare nostre potranno togliere un po’ di certezze ai pescaresi. Dall’infermeria ho risposte invariate circa la protratta indisponibilità di D’Auria ed anche Giannetti che non sono in grado ancora di rientrare in gruppo mentre Khailoti avrà qualche allenamento di più in gruppo. I nuovi sono già ben inseriti nel gruppo e stanno apprendendo i concetti ed i nostri principi di gioco, non credo che l’adattamento possa essere poi così lungo perché sono ragazzi curiosi e svegli, non ultimo il difensore Sabotic che conosce la categoria e ci fornisce valida alternativa nelle turnazioni dei centrali di difesa. Il mercato si è chiuso con un bilancio positivo ed infatti abbiamo raggiunto ciò di cui avevamo bisogno mettendo in questo gruppo anche certe caratteristiche tecniche di cui siamo stati carenti talvolta. Al di là della campagna acquisti cessioni, la nostra crescita passa anche dalla risposta che saremo capaci di dare in un contesto come quello di domani, il passettino in avanti che cerchiamo richiede una prestazione di personalità per ottenere un risultato importante.”