Di Natale: «Partita complicata ma possiamo comunque dire la nostra»

CARRARA – Presso lo stadio Porta Elisa alle 14:30 andrà in scena il secondo tempo del match Lucchese-Carrarese prima sospeso e poi rinviato al termine della prima frazione di gioco il 4 dicembre scorso. La partita era iniziata sotto una forte pioggia che aveva reso pesante e quasi impraticabile il rettangolo di gioco. Dopo i primi quarantacinque minuti l’arbitro, a seguito di un sopralluogo con i due capitani, aveva deciso di rinviare a data da destinarsi l’incontro. Il primo tempo, influenzato dalle avverse condizioni metereologiche, era stato avaro di emozioni fatta eccezione per l’espulsione rimediata dal portiere azzurro Vettorel per fallo da ultimo uomo fuori dall’area di rigore. Infatti, dopo un errato retropassaggio di un compagno, l’estremo difensore apuano era stato costretto ad uscire verso la trequarti campo e nel tentativo di anticipare un attaccante rossonero ha commesso fallo atterrando l’avversario. La partita di oggi pomeriggio riprenderà dal primo minuto della ripresa con la Carrarese quindi in inferiorità numerica.

Riportiamo le dichiarazioni di mister Antonio Di Natale in vista del match odierno.

L’allenatore azzurro Antonio Di Natale: “Innanzitutto non mi voglio ripetere rispetto a quanto accaduto dieci giorni fa in relazione ad una partita che, considerato il pantano in campo e le previsioni che non preannunciavano nulla di buono, non sarebbe dovuta neppure iniziare se si fosse seguito un principio di prudenza e ragionevolezza. Da questa situazione premessa, deriva una gara di quarantacinque minuti che segue logiche a sé già per sua natura ed in più affrontando ad handicap questo secondo tempo per via dell’ inferiorità numerica. Le complicazioni tecniche, tattiche e fisiche si moltiplicheranno ma siamo pronti a dire la nostra mettendo in campo ancora più attenzione e compattezza. Necessariamente dovremo tenere conto dell’uomo in meno, cercheremo di tenere più lontano possibile dalla nostra area i nostri avversari cercando di coprire correttamente gli senza prestarci al giro palla che la Lucchese proverà ad imporre per stanarci e individuare gli spazi per colpire. In questo frangente di vantaggio la Lucchese avrà tutto da perdere ,ragion per cui cercheremo di giocare anche sul piano emotivo, mentale e nervoso la partita. Abbiamo giocato poche ore fa ,valutiamo il da farsi considerate le condizioni di tutti a partire da Pasciuti che è dovuto uscire anzitempo e Giannetti appena rientrato in pianta stabile in squadra”.