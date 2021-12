CARRARA – Nel primo pomeriggio di oggi le ragazze e i ragazzi della Curva Nord Lauro Perini, e non solo, hanno voluto salutare per l’ultima volta lo storico tifoso, nonché il loro amico e compagno di avventure, Gianni Dell’Amico, detto “Gianni B”. L’ultras azzurro, lo ricordiamo, è stato vittima di un terribile incidente in sella alla sua bicicletta qualche settimana fa. Dopo aver lottato come un leone, o meglio “da vero indiano”, presso l’ospedale di Cisanello, si è spento all’età di 55 anni l’8 dicembre scorso. Come detto, i tifosi azzurri hanno deciso di attribuirgli un ultimo saluto proprio sotto la Curva Nord. Infatti il feretro è stato posizionato sul manto erboso nei pressi del settore più caldo e passionale dello stadio dei Marmi e centinaia di persone hanno intonato il coro “oh il mio amico Gianni B”.