Di Natale: «Ottima prestazione. Abbiamo giocato alla pari con una corazzata»

CARRARA – Ecco le parole dell’allenatore degli azzurri e di alcuni dei protagonisti in campo al termine di Carrarese – Cesena (1-1). Nelle parole degli intervistati c’è soddisfazione per la prestazione ed il risultato di questo pomeriggio ed un pensiero sul difficile secondo tempo che gli apuani dovranno affrontare in inferiorità numerica mercoledì 15 dicembre alle ore 14:30 allo stadio Porta Elisa di Lucca.

Mister Antonio Di Natale: “Una ottima partita da parte nostra, abbiamo giocato alla pari con una corazzata che ha tutto per impensierirti. In casa non sbagliamo quasi mai, mi sono piaciuti atteggiamento e grande abnegazione tattica in tutti i novanta minuti. La nostra pressione alta nel secondo tempo ha messo in difficoltà il loro palleggio e la costruzione dal basso e dentro questi spazi ci siamo mossi bene creando anche una palla clamorosa per il raddoppio con inserimento di Figoli. Davvero importante è stato il lavoro delle mezze ali sia in fase di possesso che senza palla. Tutti hanno disputato una buona partita, Battistella continua a giocare ad alti livelli trovando anche il goal e poi Mazzini che lavora sempre alla grande ed oggi ha fatto qualche intervento decisivo. L’importante è recuperare tutti, in questo modo possiamo dire ancora di più la nostra nelle prossime partite. A Lucca nel recupero toccherà stringere i denti in quarantacinque minuti che dovremo giocare in dieci ma sappiamo soffrire e non ci tireremo indietro”.

Sergio Kalaj:“Un punto importante, di fronte ad un Cesena di grande spessore. Difensivamente siamo stati attivi ed attenti, sul goal abbiamo lasciato qualche spazio di troppo. Onestamente, non abbiamo concesso granché però una leggerezza con squadre del genere può bastare a subire il goal. Voglio dare di più, ritornando ad essere protagonista e con il lavoro credo che riuscirò nell’intento. Adesso a Lucca senza patemi nonostante la difficoltà dell’inferiorità in una partita da quarantacinque minuti”.

Stefano Mazzini: “Un pareggio significativo per come è stato ottenuto e per il valore dell’avversario. Sono arrivato a Carrara con qualche problema fisico, ho dovuto recuperare condizione ma voglio dimostrare di essere il portiere che Carrara ha conosciuto. Oggi ho compiuto due o tre interventi importanti ma la parata su Bortolussi nel primo tempo è stata la più difficile ed importante perché ha impedito al Cesena di trovare il vantaggio”.