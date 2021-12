Ore 19:25: termina il match.

47′ s.t: miracolo di Mazzini su colpo di testa di Ardizzone in area piccola. Il portiere azzurro smanaccia in corner.

Foto 5 di 7













46′ s.t: espulso Battistella. Altro giallo per il centrocampista azzurro.

45′ s.t: 4 minuti di recupero.

42′ s.t: ammonito Kalaj per piede a martello su Missiroli.

36′ s.t: azione dei tre attaccanti azzurri: prima triangolo Bramante Doumbia, il numero 30 azzurro serve Giannetti che rientra sul destro e tenta un tiro a giro che esce di poco alla sinistra di Nardi.

30′ s.t: secondo cambio nel Cesena: fuori Ilari, dentro Berti.

25′ s.t: quarto cambio nella Carrarese: esce Galligani ed entra Giannetti.

25′ s.t: ammonito Luci per fallo su Missiroli.

22′ s.t: ammonito Battistella per una dura entrata su Pierini.

20′ s.t: primo cambio nel Cesena: esce Steffè ed entra Ardizzone.

13′ s.t: doppio cambio nella Carrarese: escono Mazzarani e D’Auria ed entrano Bramante e Doumbia.

11′ s.t: GOAL CESENA: Pierini sfrutta alla grande il cross rasoterra di Zecca e trova il pareggio a due passi dalla porta.

1′ s.t: cross di Semprini dalla destra, D’Auria in qualche modo colpisce ma Ciofi salva sulla riga.

Ore 18:35: inizia la ripresa. Novità negli azzurri con un primo cambio: esce Pasciuti ed entra Luci.

Ore 18:20: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 2 minuti di recupero.

40′ p.t: GOAL CARRARESE: staffilata di Battistella dal limite dell’area con la sfera che si insacca alla destra di Nardi.

36′ p.t: doppia parata di Mazzini: prima respinge con i pugni la conclusione di Zecca e poi con un riflesso si distende sulla sua destra e respinge il colpo di testa di Bortolussi.

35′ p.t: punizione a fil di palo che esce di poco alla sinistra di Nardi.

34′ p.t: ammonito Steffè per trattenuta ripetuta su Mazzarani.

29′ p.t: conclusione potente ma fuori misura di Ciofi. La sfera esce ampiamente sopra la traversa.

21′ p.t: Mazzini ipnotizza Bortolussi all’altezza del dischetto a seguito di una verticalizzazione non letta bene dalla difesa azzurra.

6′ p.t: si fa vedere il Cesena: colpo di testa largo di Mulè su calcio d’angolo.

Ore 17:33: inizia il match.

Ecco le formazioni ufficiali di Carrarese e Cesena:

CARRARESE (4-3-1-2): Mazzini; Semprini, Rota, Kalaj, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Figoli; Mazzarani; D’Auria, Galligani. A disp: Barone, Capponi, Santochirico, Grassini, Khailoti, Luci, Bertipagani, Tunjov, Bramante, Doumbia, Energe, Giannetti. All: Antonio Di Natale.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Mulè, Favale; Missiroli, Steffè, Ilari; Zecca, Pierini; Bortolussi. A disp: Fabbri, Benedetti, Ardizzone, Munari, Berti, Nannelli, Adamoli, Pogliano, Shpendi, Yabre, Lepri, Tonin. All: William Viali.

CARRARA – Allo stadio dei Marmi fra trenta minuti scenderanno in campo Carrarese e Cesena. L’incontro vale per la diciottesima giornata di campionato di serie C girone B. Le due squadre hanno obiettivi diversi; gli azzurri vorranno comprendere fino in fondo qual è il loro vero potenziale e cominciare a raccogliere punti anche contro le prime della classe mentre i bianconeri vorranno conquistare l’intera posta in palio per tenere il ritmo di Modena e Reggiana. La Carrarese occupa il tredicesimo posto in classifica a quota venti punti mentre il Cesena è terzo a quota trentacinque punti ed a solo quattro lunghezze dal primo posto.