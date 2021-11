Carrarese Primavera, pareggio interno con la Pergolettese

CARRARESE 1

PERGOLETTESE 1

(Primavera 4)

CARRARESE: Gatti, Santochirico, Arcuri, Tronchetti, Bgnoli, Del Pecchia, Grasso, Tognocchi, Scaletti, Bigini, Nazzaro.A disp. Tonetti, Guelfi, Ratti, Bianchi, Berti, Branca, Bertolini, Tonelli, Baldecchi, Forte , Guii. All. Danesi.

PERGOLETTESE: Cattaneo, Castano, Della Giovanna, Piccardo, Fugazzola, Schiavini, Capuzzi, Riboli, Giambertone, Puccinelli, Federico. A disp. Montagnari, Riboli, Grassi, Ferraroni, Nossa, Sangiovanni, Patarino.All. Pala.

ARBITRO: Solito di Piombino.

RETI: 13′ pt Del Pecchia, 32′ pt Federico

E’ terminato in parità 1-1. sabato scorso, il match del Paolo Deste della Covetta tra le selezioni Primavera 4 di Carrarese e Pergolettese. Partita combattuta , giocata a viso aperto da due formazioni molto ben messe in campo e con le reti che hanno deciso il punteggio finale nel primo tempo. Partita che vede gli azzurrini partite molto determinati anche se la prima occasione è degli ospiti con Puccinelli al 10′ ma Gatti non si fa trovare impreparate. Il vantaggio dei padroni di casa arriv al 13′ con un bel volpo di testa di Del Pecchia che si insacca alle spalle di Cattaneo. La Pergolettese non si perde d’animo e dopo una decina di minuti trova il pareggio con Federico abile a trovare lo spazio per mettere alle spalle di Gatti. Nel finale di primo tempo un paio di occasioni per parte ma non particolarmente pericolose. Ripresa sulla falsariga del primo tempo. Degne di nota due occasioni per parte ma le difese molto attente a non concedere spazi agli attacchi avversari. Ne esce alla fine dei novanta minuti un pareggio da giudicare giusto per quanto visto in campo.