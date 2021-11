VETTOREL 6,5: sempre attento e preciso nelle uscite. Dimostra ancora una volta di avere ottimi riflessi respingendo la rovesciata di Malotti ed il colpo di testa di Mungo. Porta a casa il secondo clean sheet consecutivo.

SEMPRINI 6: in crescita rispetto alle precedenti uscite, svolge il compito asseganto senza particolari affanni.

ROTA 7,5: domina ed annulla Bernardotto per tutto l’arco della gara, impedendogli di creare pericoli alla porta di Vettorel.

MARINO 7: dall’alto della sua esperienza guida la retroguardia azzurra, ed insieme a Rota, arginano tutte le iniziative offensive degli abruzzesi. Compone, assieme al greco, una coppia centrale fisica e veloce.

IMPERIALE 5,5: si fa sorprendere due volte dagli inserimenti sulla catena di destra di Mungo e Handziomanovic. Viene ripreso da mister Di Natale per la scarsa attenzione in fase difensiva e la poca incisività’ in quella offensiva. È costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico a fine primo tempo.

BATTISTELLA 7,5: altra prestazione da incorniciare per la mezzala azzurra. I suoi inserimenti con e senza palla sono una spina nel fianco per la retroguardia ospite mentre il suo pressing non dà respiro al centrocampo avversario. Ha l’occasione di portare in vantaggio i suoi ma un riflesso poderoso di Perucchini gli nega la gioia del goal.

LUCI 7: dai suoi piedi passano tutti i palloni, in crescita dal punto di vista della costruzione del gioco, mentre si conferma maestro nel contenimento e nell’interdizione. Il palo gli nega di realizzare una rete da cineteca: tiro di contro balzo di sinistro dal limite dell’area di rigore.

FIGOLI 7,5: dopo tanta sfortuna a causa di pali e traverse colpite, per il centrocampista azzurro arriva la prima rete stagionale con un preciso colpo di testa. Nei settantacinque minuti giocati si mette in mostra per grinta e tenacia e spinta offensiva.

MAZZARANI 7: finalmente si vedono le enormi doti del trequartista ex Livorno. Svaria su tutto il fronte offensivo cercando la zona di campo per accendersi ed imbeccare i compagni e riesce alla grande. Ciliegina sulla torta è la trasformazione del rigore che regala il momentaneo tre a zero.

ENERGE 5,5: sebbene sia decisivo il suo tentativo di colpo di testa andato a vuoto che però inganna Perucchini in occasione del momentaneo uno a zero, è il meno brillante dell’attacco apuano. Si accende ad intermittenza e quando succede le sue conclusione risultano fuori misura.

D’AURIA 8: ritrova la maglia da titolare dopo due panchine consecutive ed entra in campo con la giusta grinta e cattiveria. È il più pericoloso del reparto offensivo. Ha il merito di sbloccare il match con un tiro cross, la cui traiettoria maligna inganna Perucchini e si infila in fondo al sacco. Grazie ad un’azione personale, si conquista anche un rigore trasformato poi da Mazzarani.

KHAILOTI 6: in campo ad inizio ripresa al posto dell’infortunato Imperiale, controlla bene la fascia sinistra del campo.

BRAMANTE 5,5: prende il posto di uno stremato Mazzarani ma il suo ingresso non è positivo: perde troppi palloni.

TUNJOV 6: rileva un ottimo Figoli e contribuisce a controllare il match ed ad arginare qualche sortita offensiva del Teramo sul finire del match.

GALLIGANI 6: subentra ad Energe. Pecca di egoismo in un contropiede non servendo Tunjov in mezzo all’area di rigore e poi mostra scarso cinismo calciando a lato a porta praticamente vuota. Si rifà con una bella azione partendo dalla sinistra, saltando due uomini e calciando di sinistro superando il portiere ospite per il quattro a zero finale.

PASCIUTI SV: sul finire del match prende il posto di D’Auria.

DI NATALE 7,5: all’interno dello stadio dei Marmi flagellato dal vento ed addirittura dal nevischio si sentono a più riprese le sue urla per spronare i suoi ragazzi. Dopo quarantatré giorni la sua squadra ritorna con merito alla vittoria. Alla solidità difensiva vista a Pesaro e confermata oggi, si aggiunge un importante concretezza offensiva. Questi due ingredienti, se permanenti, potranno permettere agli azzurri di ottenere importanti risultati e di scalare posizioni in classifica.