Ore 16:22: finisce il match.

46′ s.t: GOAL CARRARESE: Galligani parte dalla sinistra, salta due uomini e col sinistro trafigge Perucchini.

45′ s.t: 5 minuti di recupero.

42′ s.t: altro contropiede azzurro: Battistella serve Galligani ma il tiro dell’ex Grosseto a due passi dalla porta esce a lato.

41′ s.t: colpo di testa di Mungo, Vettorel respinge alla grande.

40′ s.t: contropiede Carrarese: Galligani Tunjov ma l’ex Grosseto preferisce la conclusione al passaggio ma il tiro è debole e di facile preda di Perucchini.

38′ s.t: ultimo cambio nella Carrarese: esce D’Auria ed entra Pasciuti.

30′ s.t: doppio cambio nella Carrarese: escono Figoli ed Energe ed entrano Galligani e Tunjov.

28′ s.t: doppio cambio nel Teramo: escono Soprano e Rosso ed entrano Pinto e Bellucci.

27′ s.t: uno due Mungo Bernardotto con conclusione finale del numero 10 ospite che sfiora il palo alla destra di Vettorel.

24′ s.t: altro cambio nella Carrarese: esce Mazzarani ed entra Bramante.

23′ s.t: entra in area D’Auria, la sua conclusione è potente ma alta.

20′ s.t: ammonito Figoli.

18′ s.t: GOAL CARRARESE: Mazzarani dal dischetto spiazza Perucchini. Palla alla sinistra dell’estremo difensore ospite che battezza l’altro angolo.

17′ s.t: serpentina di D’Auria, viene atterrato in area… è rigore.

14′ s.t: punizione a giro di Mazzarani ma Perucchini con la mano di richiamo la leva da sotto la traversa.

13′ s.t: doppio cambio nel Teramo: escono Lombardo e Rillo ed entrano Montaperto e Ndrecka.

10′ s.t: sugli sviluppi di un corner, la sfera arriva a Luci che di prima intenzione calcia dal limite dell’area colpendo il palo alla destra del portiere ospite.

7′ s.t: GOAL CARRARESE: punizione di D’Auria, la sfera resta in area di rigore e Figoli di testa insacca con Perucchini immobile.

Ore 15:32: inizia la ripresa. Primo cambio nella Carrarese: esce Imperiale ed entra Khailoti.

Ore 15:17: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 2 minuti di recupero.

42′ p.t: GOAL CARRARESE: cross dalla sinistra del campo da parte di D’Auria, Energe va sulla palla per colpire di testa ma non la tocca e Perucchini è ingannato. La sfera si insacca all’angolino alla destra del portiere ospite.

41′ p.t: filtrante di D’Auria per Battistella che a due passi dalla porta calcia di punta ma Perrucchini con un riflesso poderoso devia in corner.

35′ p.t: contropiede Carrarese con D’Auria, Mazzarani ed Energe con quest’ultimo che arriva alla conclusione con il destro senza centrare lo specchio.

21′ p.t: cambio obbligato nel Teramo: esce Viero ed entra Lombardo.

18′ p.t: ammonito Rillo per trattenuta su Battistella.

16′ p.t: tiro di mezzo esterno destro di D’Auria che sfiora la traversa con Perucchini immobile a vedere la sfera uscire.

14′ p.t: rovesciata all’interno dell’area di rigore da parte di Malotti, Vettorel con un buon riflesso respinge.

3′ p.t: D’Auria si invola verso Perucchini ma un difensore ospite in recupero riesce a fermarlo.

1′ p.t: Mungo entra in area, da posizione defilata calcia con il destro ma colpisce la parte esterna della rete.

Ore 14:30: inizia il primo tempo.

Le formazioni ufficiali:

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Battistella, Luci, Figoli; Mazzarani; D’Auria, Energe. A disp: Mazzini, Capponi, Grassini, Kalaj, Khailoti, Bertipagani, Pasciuti, Tunjov, Bramante, Galligani. All: Antonio Di Natale.

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Rillo, Mungo, Arrigoni, Viero, Malotti, Bernardotto, Rosso. A disp: Tozzo, Agostino, Ndrecka, Lombardo, Surricchio, Pinto, Bellucci, Furlan, Di Dio, Montaperto. All: Federico Guidi

CARRARA – Allo stadio dei Marmi, tra pochi minuti (ore 14:30), scenderanno in campo Carrarese e Teramo. L’incontro vale per la sedicesima giornata di campionato serie C girone B. Dopo il pareggio (0-0) in casa della Vis Pesaro, gli azzurri vorranno ottenere il bottino pieno per cancellare definitivamente l’ultimo mese caratterizzato da zero vittorie. I biancorossi invece, scossi dalle accuse di truffa riguardanti la nuova proprietà, proveranno a non pensare per 90 minuti a questa nota vicenda ed a ripartire dopo la brutta sconfitta infrasettimanale nel turno di coppa Italia contro il Sudtirol.