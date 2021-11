Live Match: Vis Pesaro 0-0 Carrarese. Match a ritmi bassi e con nessuna azione da goal

12′ p.t: cross dalla destra di Galligani con Ferroni che in uscita bassa blocca anticipando Giannetti.

10′ p.t: gli azzurri tengono il pallino di gioco ma non riescono ancora ad impensierire il portiere ospite.

Ore 14:32: inizia la prima frazione di gioco.

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

VIS PESARO (3-4-1-2): Farroni; Di Sabatino, Gavazzi, Cusumano; Saccani, Besea, Coppola, Giraudo; Margandella; Gucci, Cannavò. A disp: Campani, Manetta, Tonso, Lombardi, De Respinis, Astrolongo, Carnicelli, Pellizzari, Piccinini, Accursi, Rossi, Rubin. All: Marco Banchini.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Battistella, Luci, Figoli; Tunjov; Galligani, Giannetti. A disp: Mazzini, Capponi, Kalaj, Grassini, Khailoti, Girgi, Bertipagani, Bigini, Mazzarani, D’Auria, Mazzarani, Energe. All: Antonio Di Natale.

FUORI PROVINCIA – Fra poco (alle 14:30) allo stadio Tonino Benelli andrà in scena il match tra Vis Pesaro e Carrarese valevole per la quindicesima giornata di campionato serie C girone B. Si affrontano due squadre che non ottengono i tre punti da parecchie partite: i marchigiani non vincono dal 23 ottobre (1-0) contro il Gubbio mentre gli apuani addirittura dal 16 ottobre (1-0) contro la Pistoiese. Le due compagini sono divise da due punti in classifica (Vis Pesaro 18 e Carrarese 16) con i padroni di casa che occupano l’ultimo posto utile per i play-off e gli ospiti sono sopra di una lunghezza appena rispetto alla zona play-out.