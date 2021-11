Cresce il settore giovanile azzurro. Jacopo Amato convocato in rappresentativa

CARRARA-Grande soddisfazione nello staff del settore giovanile della Carrarese per la convocazione di Jacopo Amato, classe 2007 (foto) nella Rappresentativa Under 15 Lega Pro da parte del selezionatore Andrea Arrigoni. Amato, di ruolo attaccante, si e’ particolarmente distinto in questo primo scorcio di stagione con l’Under 15 di mister Gabriele Galeotti a suon di prestazioni ed efficacia sotto porta come dimostra la tripletta realizzata ai danni del Montevarchi in campionato. L’azzurrino è impegnato quest’oggi a Cattolica in un triangolare con annesse partite di allenamento e mini torneo, assieme ai migliori talenti del panorama di serie C per le categorie Under 17 ed Under 16. “Enorme soddisfazione – ha dichiarato il patron del settore giovanile azzurro Mirco Lucetti– per una convovazione piu’ che meritata. Assieme ad Amato vi è sa sottolineare che altri giocatori del nostro settore giovanile sono in condizione di poter essere notati e convocati. Il tempo ed il lavoro quotidiano saranno determinanti. Il settore giovanile della Carrarese , per il quale tutti ci stiamo spendendo, sta crescendo anche sotto il punto di vista qualitativo e questo è il frutto dell’impegno profuso da tutti , atleti, allenatori e dirigenti.”

Per quanto riguarda i match del nuovo fine settimana da registrare la trasferta di sabato pomeriggio della Primavera 4 di mister Andrea Danesi attuale capoclassifica del suo campionato sul terreno della Pistoiese. Turno di riposo per Under 17 ed Under 15 con quest’ultima selezione che sarà comunque impegnata in un’amichevole di lusso a Bolzaneto contro il Genoa. Trasferta ad Olbia domenica mattina per gli Under 14 annata 2008 di mister Maurizio Antonucci che al pomeriggio potranno poi seguire la gara della prima squadra impegnata anch’essa sul terreno sardo per poi tornare assieme a Carrara. Per quanto riguarda gli Under 13 annata 2009 di Simona Bertoncini un doppio appuntamento. Sabato contro la Pontremolese 2008 e domenica alle ore 12 gara casalinga di campionato Lega Pro coi pari età del Pontedera.