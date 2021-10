Ore 19:22: finisce il match.

45′ s.t: 5 minuti di recupero.

35′ s.t: cambio nell’Entella: fuori Lipani, dentro Macca. Nella Carrarese esce Doumbia ed entra Energe.

30′ s.t: doppio cambio negli azzurri: escono Pasciuti e Grassini ed entrano Luci e Semprini.

28′ s.t: GOAL VIRTUS ENTELLA: Dessena sotto porta trova il pareggio con un colpo di testa.

26′ s.t: ammonito Grassini.

22′ s.t: secondo cambio nella Carrarese: esce D’Auria ed entra Galligani. Nell’Entella doppio cambio: escono Magrassi e Karic ed entrano Merkaj e Capello.

13′ s.t: cross dalla destra per l’Entella, si avventa Lescano che di testa colpisce centralmente. Nessun problema per Vettorel.

11′ s.t: GOAL CARRARESE: errore dell’Entella con una incomprensione tra i due centrali difensivi, D’Auria roba palla e solo davanti a Paroni lo beffa con un colpo sotto.

9′ s.t: potente conclusione di Battistella che costringe Paroni a lanciarsi sulla sua sinistra ed a deviare in corner.

6′ s.t: tiro al volo di Schenetti dentro l’area di rigore, riflesso di Vettorel che si abbassa e devia in corner.

5′ s.t: cross dalla sinistra di Imperiale, si inserisce Figoli che di poco non centra lo specchio di testa.

4′ s.t: punizione a giro di Schenetti che sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra di Vettorel.

Ore 18:32: inizia il secondo tempo. Primo cambio nella Carrarese: esce Bramante ed entra Figoli.

Ore 18:16: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

39′ p.t: accelerazione di Bramante a metà campo, passa la sfera a Doumbia che trova D’Auria nel vertice sinistro dell’area di rigore. L’ex Siena prova un tiro a giro potente che costringe Paroni a lanciarsi ed a deviare in corner.

34′ p.t: Battistella crossa perfettamente dalla destra, Tunjov solo in area di rigore non centra lo specchio.

33′ p.t: passaggio liftato di Schenetti verso l’area piccola, arriva Magrassi ma con l’esterno destro spara alto.

32′ p.t: respinta corta della retroguardia ospite, Doumbia di prima intenzione rovescia ma colpisce debolmente e Paroni raccoglie la sfera.

29′ p.t: ammonito Kalaj per una trattenuta su Magrassi.

27′ p.t: contropiede veloce dell’Entella che arriva alla conclusione di testa con Lescano nei pressi dell’area piccola. Il pallone esce ampiamente alla sinistra di Vettorel.

25′ p.t: cambio obbligato nell’Entella: esce Silvestre ed entra Bruno.

19′ p.t: Schenetti crossa dalla trequarti campo pescando in area di rigore Dessena il cui colpo di testa esce alto sopra la traversa.

11′ p.t: il primo squillo dell’incontro è della Carrarese: cambio di gioco di Pasciuti che pesca sulla sinistra Doumbia; l’ex Reggina scarica sull’accorrente Tunjov che prova una conclusione mancina dal limite dell’area ma la sfera esce di poco sopra la traversa.

10′ p.t: ancora nessuna azione degna di nota.

Ore 17:30: inizia il match.

Le formazioni ufficiali di Carrarese e Virtus Entella:

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Grassini, Kalaj, Khailoti, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Tunjov; Bramante; D’Auria, Doumbia. A disp: Mazzini, Capponi, Santochirico, Semprini, Rota, Girgi, Luci, Figoli, Bertipagani, Energe, Galligani, Infantino. All: Antonio Di Natale.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Berlocco; Karic, Lipani, Dessena; Schenetti; Magrassi, Lescano. A disp: Borra, Bruno, Alesso, Capello, Cicconi, Macca, Di Cosmo, Merkaj, Meazzi. All: Gennaro Volpe.

CARRARA – Alle ore 17:30 presso lo stadio dei Marmi di Carrara ci sarà il fischio d’inizio del match tra Carrarese e Virtus Entella valevole per l’undicesima giornata di campionato serie C girone B. Gli azzurri cercheranno di mettersi alle spalle la brutta sconfitta rimediata a Gubbio nel turno infrasettimanale e di ricominciare immediatamente a fare punti; i liguri, con l’ambizione della promozione in serie B, sono alla ricerca di un risultato importante che manca da quasi un mese, cioè dalla vittoria esterna contro il Modena.