Carrarese 2-2 Montevarchi, Di Natale: «Un pareggio che lascia l’amaro in bocca»

CARRARA – Ecco le dichiarazioni di mister Antonio Di Natale e dell’attaccante Antonio Energe dopo Carrarese – Montevarchi terminata 2 a 2.

Mister Antonio Di Natale: “Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. E’ vero che abbiamo riacciuffato una gara che si era incredibilmente complicata ma il nostro primo tempo è stato molto positivo ed avremmo potuto ottenere un margine di goal che avrebbe indirizzato la gara a nostro favore. Il film della partita ha visto i nostri primi venti minuti più arrembanti del solito, non ci è mancata la fase di costruzione di palle goal senza dimenticare il penalty sbagliato e poi abbiamo continuato a giocare. Succede nel calcio e poi siamo andati a complicarci un po’ le cose e quindi ho provato a cambiare la gara con le sostituzioni anche se i ragazzi stavano facendo una bella partita. Alla fine mi tengo la grande reazione e la buona prestazione che non ha avuto riscontro con la vittoria. Ora dobbiamo riposare e preparare un’altra gara ad alta intensità ad Imola”.

L’attaccante Antonio Energe: “Il mio goal è stato importante perché siamo riusciti a recuperare una partita quasi compromessa in maniera un po’ singolare. Dispiace perché abbiamo fatto bene sin dal primo minuto, tante sono state le opportunità da rete. Nonostante il doppio svantaggio, ci siamo fatti trovare pronti a recuperare e abbiamo portato dentro l’area di rigore avversaria tanti uomini per cercare il goal crossando molto e occupando meglio gli spazi. In settimana, avevamo preparato bene la gara sapendo che i nostri avversari soffrivano l’attacco alla profondità. Nelle ultime gare, ci siamo sciolti e siamo più fluidi nella manovra e credo che possiamo solo migliorare”.