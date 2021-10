Ore 19:22: finisce il match.

45′ s.t: 5 minuti di recupero.

Foto 5 di 7













36′ s.t: ammonito Bassano per una dura entrata su D’Auria.

35′ s.t: tiro potente di Bramante che sfiora l’angolino alla destra di Rinaldi.

33′ s.t: doppio cambio nel Montevarchi: escono Barranca e Carpani ed entrano Intinacelli e Mionic.

31′ s.t: GOL CARRARESE: azione insistita degli azzurri, Imperiale mette in mezzo ed Energe prima stoppa la sfera e poi di sinistro trafigge Rinaldi.

28′ s.t: cross di Bramante, Rinaldi esce a vuoto ma Figoli a porta sguarnita in scivolata colpisce il palo.

27′ s.t: GOL CARRARESE: Imperiale arriva sul fondo, crossa e Doumbia di testa trova l’incrocio dei pali.

26′ s.t: ammonito Carpani per trattenuta su Energe.

20′ s.t: bella azione degli azzurri che arrivano alla conclusione dai 25 metri con D’Auria che colpisce la parte superiore della traversa.

17′ s.t: doppio cambio nella Carrarese: escono Infantino e Luci ed entrano Energe e D’Auria.

15′ s.t: GOL MONTEVARCHI: Gambale sovrasta Imperiale e trova il gol del 2 a 0 con un colpo di testa.

11′ s.t: ammonito Imperiale per fallo con gamba tesa.

8′ s.t: cross dalla destra di Doumbia, la sfera arriva a Pasciuti che con un rasoterra sfiora il palo alla sinistra di Rinaldi.

6′ s.t: ammonito Kalaj per una dura entrata ed in ritardo su Jallow.

5′ s.t: uno due Infantino Doumbia ma il colpo di testa del numero 9 è debole.

1′ s.t: altro cambio nella Carrarese: esce Mazzarani ed entra Bramante.

Ore 18:32: inizia la ripresa.

Ore 18:18: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 2 minuti di recupero.

45′ p.t: Jallow si divora il 2 a 0 davanti a Vettorel.

44′ p.t: GOL MONTEVARCHI: Pasciuti colpisce di testa malamente per liberare l’area, la sfera arriva a Barranca che con un destro al volo trafigge Vettorel.

43′ p.t: piattone destro di Amatucci, si immola Kalaj con il corpo e la sfera finisce in corner.

28′ p.t: primo cambio nella Carrarese: esce Battistella per un problema fisico ed entra Figoli.

27′ p.t: secondo cambio nel Montevarchi: esce Mercati ed entra Bassano.

24′ p.t: Infantino va dal dischetto ma il suo tiro è debole e poco angolato. Rinaldi si distende sulla sua sinistra e respinge la sfera.

23′ p.t: Battistella entra in area di rigore, prova una serpentina e viene atterrato. Per l’arbitro è rigore.

11′ p.t: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Luci calcia di contro-balzo dal limite dell’area sfiorando la traversa di Rinaldi.

10′ p.t: cross dalla sinistra da parte di Pasciuti, Doumbia di testa spara sopra la traversa.

8′ p.t: prima occasione per la Carrarese: Doumbia entra in area, mette palla al centro ma Battistella con un calcio di rigore in movimento non riesce a centrare lo specchio.

6′ p.t: cambio obbligato nel Montevarchi: esce per infortunio Lischi ed entra Casiello.

Ore 17:30: inizia il primo tempo.

Le formazioni ufficiali di Carrarese e Montevarchi:

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Imperiale; Battistella, Luci, Pasciuti; Mazzarani; Infantino, Doumbia. A disp: Mazzini, Capponi, Grassini, Rota, Girgi, Bertipagani, Figoli, D’Auria, Energe, Bramante. All: Antonio Di Natale.

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Rinaldi; Achy, Dutu, Carpani; Lischi, Amatucci, Mercati, Martinelli; Barranca; Jallow, Gambale. A disp: Giusti, Tozzuolo, Casiello, Lunghi, Doratiotti, Intinacelli, Bassano, Mionic. All: Roberto Malotti.

CARRARA – Tutto pronto allo Stadio dei Marmi per la settima giornata del girone B del campionato di Serie C tra Carrarese e Montevarchi. Gli azzurri di mister Di Natale tentano l’assalto al Montevarchi per tornare alla vittoria dopo lo stop di Reggio Emilia. I rossoblù ospiti non stanno attraversando un grande stato di forma come dimostrano le ultime tre sconfitte consecutive.