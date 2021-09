L’ex Carrarese Luca Bianchi è il nuovo co-responsabile stampa del Seravezza

SERAVEZZA- L’A.S.D Seravezza Pozzi Calcio comunica che in data 09/09/2021 ha perfezionato l’ accordo con Cristian Bianchi, che affiancherà nel ruolo di responsabile Marketing e Comunicazione Andrea Ristori per la S.S 2021/2022.

Cristian Bianchi ex atleta italiano ha collezionato molte medaglie di livello nazionale e internazionale nella disciplina del ju jitsu, é specializzato nella gestione delle organizzazioni e imprese sportive e nel 2020 ha ottenuto il diploma come mental coach. Da 5 anni si occupa di marketing e comunicazione, nelle precedenti stagioni ha collaborato con la Cestistica Spezzina (squadra militante in serie A2 di Basket) e con la Carrarese Calcio 1908 militante in Serie C di calcio.

Queste le prime parole di Bianchi: “Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Seravezza Pozzi Calcio, ringrazio tutta la società e la dirigenza che ha sposato sin da subito le mie idee e il mio progetto.

Mi sono giá confrontato con il D.g. Edo Luisi, abbiamo condiviso molti progetti che presto partiranno, l’ idea generale sarà quella di costruire attorno al Seravezza Calcio un sistema di collaborazione tra la società calcistica e le aziende del territorio, dove il Seravezza farà da intermediario, dovrà essere questo, un mezzo per avvicinare/promuovere le imprese sia piccole che grandi ed il territorio , attraverso il calcio.

Voglio cogliere l’ occasioni per ringraziare l’ amico Avv. Fabio Sebastiani che mi ha introdotto nel sistema calcistico professionistico manageriale del calcio, nelle precedenti stagioni di militanza in Carrarese Calcio.

Ringrazio la città di Seravezza che mi ha accolto in questa nuova avventura e invito tutti a seguire la squadra che quest’ anno, non mancherà di regalare emozioni e soddisfazioni.