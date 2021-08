La Carrarese al debutto in campionato comincia con un’insidiosa trasferta al “Mannucci” di Pontedera

PONTEDERA-Taglio del nastro da parte della Carrarese nel nuovo campionato di serie C 2021/22. Per gli azzurri di mister Toto’Di Natale in programma ,questa sera alle 20.30 ,una trasferta storicamente sempre complicata ovvero quella che li vedrà impegnati sul rettangolo di gioco del “Mannucci” di Pontedera opposti ai granata guidati da mister Ivan Maraia. Entrambe le squadre nello scorso fine settimana hanno conosciuto la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia di serie C. Azzurri battuti per 2-1 ad Imola e granata superati in casa per 3-1 dal Mantova.

Carrarese stasera in campo con la nuova seconda maglia personalizzata con l’immagine del Duomo (foto) ma che non vince a Pontedera da piu’ di cinque anni ovvero da Pontedera-Carrarese 1-3 del 23 aprile 2016 con doppietta di Dettori e gol di Gherardi. Da lì in poi ben quattro pareggi ed una sconfitta.

Questi i convocati da mister Di Natale per la trasferta di Pontedera di stasera.

PORTIERI : Simone Barone, Thomas Vettorel, Gregorio Capponi.

DIFENSORI : Arensi Rota, Simone Girgi, Davide Grassini, Sergio Kalaj, Marco Imperiale, Antonio Marino, Salvatore Santochirico.

CENTROCAMPISTI : Lorenzo Pasciuti, Andrea Luci, Thomas Battistella, Tommaso Bertipagani, Andrea Mazzarani, Alessio Bianchi, Matteo Figoli, Georgi Tunjov.

ATTACCANTI : Abdou Doumbia, Saveriano Infantino, Gianluca D’Auria, Simone Bramante, Antonio Energe, Elia Galligani.

