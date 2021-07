Giocatori e staff tecnico della Carrarese lanciano il messaggio “sì vax”

Nel primo pomeriggio di oggi l’intero gruppo dei calciatori della Prima Squadra della Carrarese Calcio ed i componenti dello Staff tecnico azzurro, accompagnati dal Responsabile sanitario Dott. Marco Piolanti, si sono recati presso l’Hub vaccinale del ” Carrara-Fiere” di Marina di Carrara, al fine di sottoporsi spontaneamente e volontariamente al vaccino anti covid 19. Un messaggio positivo quello lanciato dalla squadra azzurra che risponde responsabilmente alle raccomandazioni delle Istituzioni governative e sportive in quel processo generale di immunizzazione richiesto alla cittadinanza. Con l’occasione il club azzurro ringrazia sentitamente l’Asl Nord-ovest Toscana, in particolare la Dott.ssa Monica Guglielmi in qualita’ di direttrice della zona distretto Apuane della Asl e lo splendido e disponibile personale sanitario dell’azienda sanitaria locale.