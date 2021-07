Il Ponsacco fa la voce grossa, preso Ciccio Tavano

PONSACCO- Il campionato di Eccellenza è finito da sole tre settimane ma siamo già a luglio inoltrato e il calcio mercato per la stagione 2021/2022 è più che mai attivo. Se molte squadre, tra le quali la Massese, non hanno ancora scoperto le carte c’è chi fa la voce grossa, anzi grossissima. La società pisana Ponsacco non nasconde il proprio obiettivo di ritorno il Serie D e lo fa con due acquisti più che stellari: stiamo parlando di Ciccio Tavano e Claudio Coralli, due punte che non hanno certo bisogno di presentazione e che, nonostante abbiano 42 e 38 anni, in una categoria come l’Eccellenza possono ancora fare la differenza. Entrambi provengono dalla Serie D, rispettivamente dal Prato e dall’Aglianese, ed entrambi hanno fatto sognare la Carrarese. Inutile parlare della incredibile carriera in Serie A di Tavano e della qualità che ha messo in mostra nei tre anni in azzurro, con 42 gol che hanno lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi.

Sarà adesso dovere delle concorrenti, tra cui le “nostre” Massese, San Marco Avenza e Pontremolese, costruire rose e soprattutto difese in grado di arginare questi due vecchietti col vizio del gol, due acquisti che danno lustro ad un torneo che si prospetta essere di un livello altissimo.