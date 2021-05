Carrara, dal 10 maggio in pagamento il vitalizio comunale del marmo

CARRARA – Il Comune di Carrara informa che la rata relativa al primo quadrimestre 2021 del vitalizio comunale del marmo verrà pagata presso la Banca Carige Spa (sede di Carrara in via Roma 2) e presso le altre filiali della Banca Carige Spa a partire da lunedì prossimo 10 maggio.

In questo periodo di emergenza sanitaria, le filiali del Gruppo Carige sono aperte la mattina solo su appuntamento: è necessario contattare la filiale di riferimento, preferibilmente al pomeriggio, consultando la lista delle filiali aperte sul sito www.gruppocarige.it, oppure è disponibile il numero verde del Contact Center 800 778877, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.30 e il sabato, dalle ore 8.30 alle 14.30.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al Settore Servizi Ambientali/Marmo – U.O. Servizi Amministrativi ai numeri 0585.641527/641441. Si ricorda che il pagamento dell’assegno avviene con cadenza quadrimestrale e non più bimestrale e che la riscossione in contanti è possibile esclusivamente presso tutte le filiali di Banca Carige e non più presso le varie delegazioni. Restano, invece, invariate tutte le altre condizioni di pagamento.