Carrarese-Pro Vercelli (0-0): vota il migliore in campo

CARRARA – Termina con un pareggio a reti bianche tra le mura amiche la regular season della Carrarese. Contro la Pro Vercelli gli uomini di Di Natale, scampato il pericolo dopo 5 minuti di gioco con il rigore parato da Pulidori, hanno disputato un buon primo tempo, collezionando anche un paio di occasioni da rete. Nella ripresa, poi, hanno resistito all’assalto dei piemontesi, riversatisi nella metà campo azzurra alla ricerca del gol per la conquista del terzo posto in classifica.

E’ il momento adesso, per i nostri lettori e supporters azzurri, di votare per l’ultima volta il migliore in campo di giornata. Dalla classifica finale emergerà il vincitore del premio offerto dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara). Nello specifico, un weekend in Spa 4 stelle.

Chi è stato per te il man of the match di Carrarese-Pro Vercelli? Scegli tra:

– Guido Pulidori

– Luca Giudici

– Luca Milesi

– Luca Tedeschi

– Marco Imperiale

– Daniel Kofi Agyei

– Andrea Luci

– Thomas Schirò

– Abdou Doumbia

– Kevin Piscopo

– Guido Marilungo

– Lorenzo Pasciuti

– Federico Valietti

– Lorenzo Borri

– Giacomo Manzari

– Federico Ermacora