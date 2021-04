Carrarese, ora serve la continuità. In casa Juve prima trasferta per Di Natale

CARRARA – Prima trasferta per mister Di Natale, che questo pomeriggio, con la Carrarese, sarà impegnato sul campo della Juventus U23 al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Dopo l’esordio vincente nel derby casalingo con la Lucchese, adesso la parola d’ordine è continuità. I bianconeri di mister Lamberto Zauli non vincono dallo scorso 7 marzo, giorno della vittoria in casa del Grosseto. Nei successivi sette turni sono arrivati soltanto tre punti grazie ai pareggi contro Pistoiese, Pontedera e Olbia. Una striscia negativa che comunque, per il momento, non ha trascinato la squadra fuori dalla zona playoff, come al contrario è accaduto agli azzurri. Contro la Carrarese le baby zebre cercheranno di difendere il nono posto in classifica, tentando anche il sorpasso alle concorrenti in zona playoff. Agli uomini di Di Natale, invece, serve ancora qualche punto per ipotecare la salvezza.

Bianconeri di casa costretti a rinunciare al difensore centrale Cappellini, risultato positivo al covid, ed anche a Fagioli, Dragusin, Weesley e Felix Correia, che torneranno in prima squadra. Ballottaggio in porta fra Israel e l’ex di turno Nocchi, con il primo che resta favorito. La difesa sarà guidata dall’altro ex azzurro, Alcibiade.

La Carrarese, invece, dovrà fare a meno di Caccavallo, infortunato, ma potrà contare sul rientro di Luci ed Ermacora dalla squalifica. In fase di recupero Giudici, ma la sua disponibilità rimane ancora incerta.

“La Juventus U23 ha qualita’ dalla cintola in su, alternando talento a tanta velocità e fisicità – ha analizzato mister Di Natale alla vigilia della sfida – sono giovani e freschi e probabilmente è relativo che abbiamo disputato il turno infrasettimanale di recupero. La loro disposizione tattica, alternativamente con uno schieramento a 3 o a 4 in difesa, ci imporrà di leggere la posizione dei loro trequartisti tra le nostre linee da schermare con i giusti accorgimenti e impedire le imbucate verso il centravanti. Il valore dei bianconeri non si discute, se si pensa che sono vero serbatoio per la prima squadra allenata da Pirlo, che attinge da questo gruppo spesso e volentieri con Dragusin e Fagioli, che sono in pianta stabile con i grandi. Non vogliamo e possiamo fare calcoli, non siamo nelle condizioni di avere un atteggiamento volto alla gestione della nostra posizione in classifica, facendo ragionamenti che non ci possono appartenere. I ragazzi sanno che desidero che si giochi ovunque, pensando ai contenuti che la partita propone. Gli ultimi centottanta minuti vanno disputati al massimo, veloci con la testa e con le gambe, sapendo che si possono ottenere altri punti decisivi”.

Le probabili formazioni:

Juventus U23 (4-3-2-1): Israel; Di Pardo, Alcibiade, Delli Carri, De Marino; Dabo, Peeters, Ranocchia; Compagnon, Marques Mendez, Brighenti.

Carrarese (4-3-3): Mazzini; Borri, Milesi, Murolo, Bresciani; Pasciuti, Luci, Schirò; Manzari, Infantino, Piscopo.