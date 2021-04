Carrarese-Lucchese (3-1): vota il migliore in campo

CARRARA – Esordio vincente per mister Di Natale e ritorno al successo per gli azzurri dopo 5 gare a secco di punti e di gol. La vittoria per 3-1 contro la Lucchese ha diversi protagonisti, ma il migliore in campo, come ogni settimana, lo facciamo scegliere ai nostri lettori.

Scegli il ‘man of the match’ tra:

– Stefano Mazzini

– Federico Valietti

– Luca Milesi

– Michele Murolo

– Nicolas Bresciani

– Giovanni Foresta

– Lorenzo Pasciuti

– Thomas Schirò

– Giacomo Manzari

– Saveriano Infantino

– Kevin Piscopo

– Guido Marilungo

– Lorenzo Borri

– Abdou Doumbia

– Daniel Kofi Agyei

Per votare scrivi il nome del giocatore commentando sotto il post di questo articolo, inviando un messaggio privato alle pagine Facebook de La Voce Apuana o Calcio Massa-Carrara oppure mandando una e-mail a redazione@voceapuana.com.

Ricordiamo che il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà vincitore di un weekend in Spa 4 stelle offerto dall’agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara).