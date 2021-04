CARRARA – Con l’arrivo di Antonio di Natale sulla panchina della Carrarese è stata accontentata quella parte di tifosi che richiedevano, dopo le dimissioni di mister Baldini, un allenatore esterno per guidare la squadra in questo turbolento finale di stagione. Secondo i risultati del nostro sondaggio “Chi vorresti sulla panchina azzurra?”, questa fetta di supporters rappresenta la maggioranza (54%). Un 27% aveva votato per la promozione di Daniele Ficagna, attuale mister della Primavera 3, e un 18% per l’opzione interna Maccarone-Nardini. Alla fine, sia l’ex Empoli che il compaesano di Baldini hanno salutato insieme al tecnico di Canevara, venendo rimpiazzati dai membri dello staff di Di Natale. Se quella di affidare la panchina all’ex bomber dell’Udinese sia stata una scelta giusta, lo dirà solamente il campo, a partire da questa domenica alle 20.30, quando al Dei Marmi arriverà la Lucchese.

