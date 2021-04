CARRARA – Con le dimissioni di Silvio Baldini da allenatore della Carrarese (qui l’annuncio) si chiude un ciclo iniziato a giugno 2017, quando il tecnico di Canevara si presentava ai tifosi azzurri nella sala di rappresentanza del Comune di Carrara. Dopo tre stagioni all’insegna dell’entusiasmo, tutte improntate sulla corsa alla promozione in Serie B, in quella attuale la truppa di Baldini non è mai riuscita a decollare davvero. A un certo punto del campionato, poi, si è verificata una rottura irreparabile all’interno dei meccanismi della squadra, che ha portato ad una posizione di classifica quasi paradossale, se considerato il valore della squadra.

Adesso, però, mancano tre giornate. E la società, senza Baldini alla guida, dovrà scegliere a chi affidare la panchina per questo finale di campionato. A questo punto chiediamo ai nostri lettori chi vorrebbero, come mister, in queste tre gare contro Lucchese, Juventus U23 e Pro Vercelli (vota rispondendo al sondaggio che trovi di seguito).