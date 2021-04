Carrarese, a Olbia senza Luci e Pasciuti. Baldini: «Abituati alle emergenze»

CARRARA – E’ un’altra squadra, rispetto a quella che perse 3-0 al Dei Marmi all’andata, quella che gli azzurri affronteranno, oggi alle 17.30, allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, per il recupero della 31esima giornata. Negli ultimi quattro turni i sardi allenati da mister Massimiliano Canzi hanno raccolto nove punti, rilanciandosi in classifica e portandosi a 37 punti, sempre in zona playout ma con la possibilità di uscirvi presto, specialmente se considerato che rimangono ancora due gare da recuperare. Dall’altra parte c’è una Carrarese sempre più in crisi, a secco di punti da tre gare e ferma a quota 40, appena due lunghezze sopra la zona “calda”. In Sardegna gli uomini di Baldini dovranno fare a meno di Luci, squalificato per tre turni dopo l’espulsione di domenica scorsa, e di Pasciuti, che invece dovrà scontare solo una giornata. Le buone notizie in casa azzurra arrivano invece dal fronte infermeria, dal momento che gli infortunati, ormai, si contano sulle dita di una mano e si limitano sostanzialmente ai lungodegenti D’Auria, Rota, Imperiale e Grassini.

Qui Olbia. Archiviata l’emergenza covid, mister Canzi potrà contare su quasi tutte le sue pedine. Il centrocampista Giandonato, acciacciato, dovrebbe partire dalla panchina. In attacco sarà ballottaggio Udoh-Gagliano, con quest’ultimo favorito.

Alla vigilia del match, mister Baldini ha chiesto ai suoi di ripetere la prestazione vista contro il Como, soprattutto per la “compattezza mostrata e lo spirito messo in campo in ogni momento della gara, anche in doppia inferiorità numerica”. E’ un recupero – ha detto il mister – che andrà a completare il nostro calendario, e dobbiamo sfruttare l’occasione per trovare punti contro una squadra che è in buona salute e che, da sempre, punta a valorizzare il fattore campo. I ragazzi non riescono ad essere premiati anche quando lo meriterebbero, subiamo l’episodio negativo e se quest’ultimo non dipende da un frangente di gioco, ma da altre decisioni, non possiamo farci nulla e non intendiamo, di certo, piangerci addosso. Aspetto non trascurabile che ha il sapore di beffa è che pagheremo anche nella prossima gara le situazioni erroneamente giudicate contro il Como, ed infatti ci verranno a mancare due giocatori importanti, come Luci e Pasciuti, in mediana. Il nostro orizzonte è la gara di domani, solo quella, ed infatti ci concentreremo per fare la nostra partita e strappare punti al netto di situazioni di necessità a cui siamo, ormai, abituati a far fronte”.

Le probabili formazioni:

Olbia (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, La Rosa; Pennington, Demacrus, Occhioni; Biancu; Ragatzu, Gagliano.

Carrarese (3-4-3): Mazzini; Borri, Milesi, Murolo; Valietti, Foresta, Schirò, Giudici; Marilungo, Infantino, Piscopo.