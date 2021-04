Carrarese-Como (0-1): vota il migliore in campo

CARRARA – Vota il man of the match di Carrarese-Como (0-1): si riapre dopo la sconfitta casalinga contro i lariani il sondaggio settimanale per decretare, alla fine del campionato, il miglior gialloazzurro della stagione 2020/21. Ai nostri lettori chiediamo di votare scrivendo direttamente il nome del giocatore, commentando sotto il post di questo articolo, inviando un messaggio privato alle pagine Facebook de La Voce Apuana o Calcio Massa-Carrara oppure mandando una e-mail a redazione@voceapuana.com.

Scegli il migliore tra:

– Stefano Mazzini

– Federico Valietti

– Luca Milesi

– Michele Murolo

– Federico Ermacora

– Lorenzo Pasciuti

– Andrea Luci

– Thomas Schirò

– Luca Giudici

– Kevin Piscopo

– Saveriano Infantino

– Giovanni Foresta

– Fabian Pavone

– Abdou Doumbia

– Giuseppe Caccavallo

– Guido Marilungo

Ricordiamo che il giocatore più votato al termine della stagione verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.