DIRETTA / Carrarese-Como (0-0): partita nervosa, diverse ammonizioni nelle fila degli azzurri

36′ p.t: punizione dalla destra calciata da Giudici, Pasciuti spizza la palla verso l’area piccola e per poco Murolo in scivolata non trova la deviazione vincente.

35′ p.t: ammonito Rosseti per un intervento in ritardo su Valietti.

27′ p.t: ammonito Iovine per un brutto intervento su Piscopo.

26′ p.t: conclusione debole dalla distanza da parte di Luci che diventa di facile preda per Facchin.

21′ p.t: gol annullato a Giudici per presunto fuori gioco.

17′ p.t: ammonito Pasciuti per proteste.

16′ p.t: verticalizzazione di Pasciuti per Giudici che all’interno dell’area mette un cross rasoterra respinto con affanno dalla difesa lombarda.

13′ p.t: dai 25 metri punizione a giro di Arrigoni che Mazzini blocca senza problemi.

6′ p.t: ammonito Giudici per un entrata in ritardo su Bellemo.

2′ p.t: Gatto scatta sul filo del fuorigioco ma Murolo in recupero riesce a deviare in corner la conclusione dell’attaccante ospite.

Ore 12:30: inizia il match.

Le formazioni ufficiali:

CARRARESE (4-3-3): Mazzini; Valietti, Milesi, Murolo, Ermacora; Pasciuti, Luci, Schirò; Giudici, Infantino, Piscopo. A disp: Pulidori, Agyei, Borri, Tedeschi, Bresciani, Foresta, Manzari, Caccavallo, Pavone, Marilungo, Doumbia. All: Silvio Baldini.

COMO (3-4-3): Facchin; Allievi, Crescenzi, Solini; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Daniels; Cicconi, Rosseti, Gatto. A disp: Bolchini, Toninelli, Bovolon, Terrani, Hmaidat, Walker, Koffi, Vincenzi, Ferrari, Dkidak. All: Giacomo Gattuso.

CARRARA – Tutto pronto allo Stadio dei Marmi per la sfida tra Carrarese e Como. Padroni di casa reduci dalla sconfitta di Crema, ospiti dal successo casalingo contro il Pontedera.