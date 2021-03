Pergolettese-Carrarese (2-0): vota il migliore in campo

CARRARA – Nonostante il periodo nero per la truppa di Baldini sul piano dei risultati, prosegue il nostro sondaggio per decretare il miglior gialloazzurro 2020/21. Chiediamo dunque ai nostri lettori di votare il migliore in campo in Pergolettese-Carrarese, sfida terminata col risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa.

Vota il migliore tra:

– Stefano Mazzini

– Federico Valietti

– Luca Tedeschi

– Daniel Kofi Agyei

– Federico Ermacora

– Andrea Luci

– Giovanni Foresta

– Thomas Schirò

– Kevin Piscopo

– Guido Marilungo

– Fabian Pavone

– Luca Milesi

– Giacomo Manzari

– Michele Murolo

– Saveriano Infantino

Ricordiamo che la modalità di votazione è cambiata: non ci sarà più il conteggio automatico dei voti attraverso il nostro sistema di sondaggi ma una procedura manuale. Il votante dovrà dunque scrivere il nome del giocatore commentando sotto il post di questo articolo, inviando un messaggio privato alle pagine Facebook de La Voce Apuana o Calcio Massa-Carrara oppure mandando una e-mail a redazione@voceapuana.com.